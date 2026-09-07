El ‘Tour Gigante’ de Leiva llega a su fin: estas son las cinco últimas fechas.

El artista madrileño afronta la recta final del tour de presentación de Gigante (2025, Sony), su sexto disco de estudio. Esta gira ha sido una de las más multitudinarias y celebradas de su carrera, con más de 350.000 personas que han disfrutado del directo de Leiva, tanto dentro como fuera de España.

Ahora ha llegado el momento de bajar el telón. El fin de gira será el 30 de septiembre en el Movistar Arena de Madrid, pero antes tiene otras citas en la capital los días 8, 9 y 29 de septiembre. Además, entre medias tocará en Oviedo el 19 de septiembre. Eso sí: todas ellas han colgado ya el cartel de entradas agotadas. La expectación era máxima para disfrutar de lo que su propio equipo define como el mayor despliegue audiovisual de la carrera del artista.

La gira, que comenzó en 2025, ha consolidado todavía más a un Leiva imparable. El directo combina un potente despliegue escénico con un repertorio que recorre las diferentes etapas de su carrera, desde los temas más nuevos hasta himnos de Pereza.

El tramo final de la gira, que comenzó el pasado junio en Lanzarote, ha dejado algunos de los momentos más especiales, desde la presencia de artistas y amigos como Iván Ferreiro y Conociendo Rusia, hasta homenajes como el de Robe en el Sonorama Ribera del pasado agosto.

El disco ha sido trascendental para Leiva y las últimas fechas del ‘Tour Gigante’ prometen ser más especiales si cabe para despedirlo por todo lo alto. Harán honor al gigante de su nombre y, seguro, traerán consigo sorpresas inolvidables para los afortunados que las vivirán en directo.