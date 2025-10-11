John Lodge, bajista y cantante de los Moody Blues, fallece a los 82 años

John Lodge, bajista, cantante y compositor de The Moody Blues, falleció el 10 de octubre de 2025 a los 82 años, según confirmó su familia en un comunicado publicado en las redes sociales de la banda. La causa de su muerte no fue revelada, pero se indicó que fue “repentina e inesperada”, rodeado de sus seres queridos y acompañado por la música de Buddy Holly y The Everly Brothers. Su legado musical, sin embargo, permanece intacto: fue autor de clásicos como Ride My See-Saw, Isn’t Life Strange y I’m Just a Singer (In a Rock and Roll Band), piezas fundamentales en la evolución del rock sinfónico británico.

Desde su incorporación a The Moody Blues en 1966, reemplazando al bajista original Clint Warwick, Lodge formó parte del núcleo creativo que redefinió el sonido de la banda junto a Justin Hayward, Graeme Edge, Mike Pinder y Ray Thomas. Su participación fue clave en el álbum Days of Future Passed (1967), considerado uno de los pilares del rock progresivo, y en discos posteriores como To Our Children’s Children’s Children (1969), Long Distance Voyager (1981) y December (2003). En total, Lodge apareció en 15 de los 16 álbumes de estudio del grupo.

Además de su trabajo con The Moody Blues, Lodge lanzó tres discos en solitario y colaboró con Hayward en el proyecto Blue Jays (1975), durante una pausa de la banda. En años recientes, se mantuvo activo con giras como Days of Future Passed – Bringing it Home, donde interpretaba el álbum completo en formato sinfónico junto a su yerno Jon Davison, vocalista de YES. Su último sencillo, Whispering Angels, fue publicado en febrero de 2025 como homenaje a los miembros fallecidos de la banda. Con su partida, se cierra otro capítulo de una agrupación que marcó generaciones y que fue incluida en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2018.

De Birmingham al cosmos: la travesía musical de John Lodge

Nacido en Erdington, Birmingham, en 1943, John Lodge se enamoró del rock & roll gracias a artistas como Jerry Lee Lewis y Buddy Holly. Su carrera comenzó en los años sesenta con la banda El Riot and the Rebels, junto a su futuro compañero Ray Thomas. Tras completar sus estudios de ingeniería, se unió a The Moody Blues en 1966, justo cuando el grupo buscaba reinventarse tras el éxito de Go Now (1964). Su llegada, junto a la de Justin Hayward, marcó el inicio de la etapa más creativa y ambiciosa de la banda.

Como compositor, Lodge aportó algunos de los temas más emblemáticos del grupo: Ride My See-Saw (1968), Isn’t Life Strange (1972) y I’m Just a Singer (In a Rock and Roll Band) (1973), todos reconocidos por la ASCAP por su impacto en la radio estadounidense. También coescribió Gemini Dream (1981), que alcanzó el puesto 12 en el Billboard Hot 100. Su estilo combinaba líneas de bajo melódicas con letras introspectivas y arreglos orquestales, consolidando el sonido sinfónico que definió a The Moody Blues. En 1985, la banda recibió el Ivor Novello Award por su contribución a la música británica.

Más allá de su papel como bajista, John Lodge fue un defensor incansable del legado de The Moody Blues. Incluso después de que la banda cesara su actividad en 2018, tras la muerte de Graeme Edge, Lodge continuó girando con espectáculos que celebraban la historia del grupo. Su proyecto más reciente, Days of Future Passed – Bringing it Home, ofrecía una experiencia inmersiva con proyecciones, poesía y colaboraciones en vivo, incluyendo la participación virtual de Edge y homenajes a Ray Thomas y Mike Pinder.

En paralelo, Lodge mantuvo una carrera solista discreta pero constante, con álbumes como Natural Avenue (1977), 10,000 Light Years Ago (2015) y The Royal Affair and After (2021). Su música, siempre fiel al espíritu melódico y reflexivo del rock progresivo, encontró eco entre los fans más devotos. En entrevistas recientes, confesaba que la falta de apoyo discográfico había frenado nuevas grabaciones de The Moody Blues, pero que su misión era mantener viva la música que cambió su vida. Con su fallecimiento, se despide uno de los arquitectos del rock sinfónico británico, pero su obra sigue resonando como un eco eterno entre las estrellas.

