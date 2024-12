El último concierto grabado de Terry Hall con The Specials: Un recuerdo inolvidable

The Specials están listos para emocionar a sus fans una vez más con la emisión del último concierto que fue grabado con su carismático líder, Terry Hall, antes de su trágico fallecimiento en 2022. El concierto, titulado The Specials: Live From Coventry Cathedral, fue grabado en 2019 durante la gira del 40 aniversario de la banda en su ciudad natal, Coventry. Este evento especial se transmitirá por primera vez en Sky Arts el 20 de diciembre a las 21:00 horas (hora del Reino Unido).

El concierto en la Catedral de Coventry no solo celebró cuatro décadas de música revolucionaria, sino que también marcó un momento emotivo para los seguidores de The Specials. La última actuación de Hall con la banda tuvo lugar el 20 de agosto de 2022 en el Beautiful Days Festival en Ottery St. Mary, Devon.

Terry Hall, conocido por su defensa de la salud mental, falleció a los 63 años tras una breve enfermedad. Su compañero de banda, Horace Panter, confirmó que Hall había sido diagnosticado con cáncer de páncreas que se había extendido al hígado. La banda lo recordó como “uno de los cantantes, compositores y letristas más brillantes que este país ha producido”.

Este pasado mes de abril, otro de sus compañeros en The Specials, Lynval Golding, compartió un emotivo discurso en Coachella 2024, recordando la reunión de la banda que duró desde 2008 hasta 2022. Golding destacó el esfuerzo y la emoción que implicó reunir a The Specials nuevamente, subrayando el impacto duradero de su música y actuaciones.

No nos perderemos esta ocasión de celebrar la música y vida de The Specials y el gran Terry Hall.

Descubre la música de The Specials en CrazyMinds.es y mantente al día con todas nuestras novedades en el perfil oficial de WhatsApp de CrazyMinds.