El universo Beatles de Sam Mendes suma nuevas estrellas: Aimee Lou Wood, Anna Sawai y Mia McKenna-Bruce se unen al reparto

El ambicioso proyecto cinematográfico de Sam Mendes sobre The Beatles – A Four-Film Cinematic Event sigue tomando forma y esta semana ha revelado nuevas incorporaciones al reparto que darán vida a las mujeres que acompañaron a los Fab Four en sus años más icónicos. Aunque ya sabíamos que Saoirse Ronan interpretará a Linda McCartney, ahora se confirma que Aimee Lou Wood será Pattie Boyd, Anna Sawai encarnará a Yoko Ono y Mia McKenna-Bruce dará vida a Maureen Starkey, esposa de Ringo Starr.

Cada película se centrará en uno de los miembros de la banda y se estrenarán en abril de 2028, con un enfoque narrativo que entrelazará sus historias personales y musicales. El reparto principal ya había sido anunciado: Paul Mescal como Paul McCartney, Harris Dickinson como John Lennon, Joseph Quinn como George Harrison y Barry Keoghan como Ringo Starr. Según declaraciones recientes recogidas por NME, Mendes ha subrayado que las figuras de Linda, Yoko, Pattie y Maureen son “fascinantes y únicas en su propio derecho”, y que contar con cuatro de las actrices más talentosas del momento es un lujo para el proyecto.

Además, tanto Mescal como Keoghan han compartido sus experiencias al conocer a los Beatles reales. Mescal ha confirmado que cantará él mismo en la película y que ha pasado tiempo con Paul McCartney, mientras que Keoghan relató su encuentro con Ringo Starr, destacando su intención de “humanizar” al personaje más allá de la imitación.

The Beatles: una discografía que cambió la historia de la música

Hablar de The Beatles es hablar de una revolución sonora que transformó el siglo XX. Formados en Liverpool en 1960, el cuarteto compuesto por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr publicó su primer álbum Please Please Me en 1963, marcando el inicio de una carrera meteórica. A lo largo de la década, lanzaron discos fundamentales como A Hard Day’s Night, Rubber Soul, Revolver y el psicodélico Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, considerado por muchos críticos como uno de los mejores álbumes de todos los tiempos. Su evolución musical fue tan rápida como profunda, pasando del pop juvenil a la experimentación sonora y lírica que definió el final de los años 60.

Tras su separación en 1970, cada miembro siguió caminos distintos. McCartney formó Wings junto a Linda McCartney, con éxitos como Band on the Run y Jet. Lennon se volcó en su carrera solista con discos como Imagine, mientras que Harrison brilló con All Things Must Pass y Starr mantuvo una presencia constante en la escena con álbumes como Ringo. La influencia de los Beatles sigue viva en generaciones posteriores, y su legado se mantiene como piedra angular de la música popular. Este nuevo proyecto cinematográfico promete explorar no solo su música, sino también las relaciones que moldearon sus vidas y carreras.

