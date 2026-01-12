El universo sonoro de Marty Supreme se expande con una edición especial en vinilo

El fenómeno alrededor de Marty Supreme sigue creciendo, y ahora lo hace con un lanzamiento muy esperado: la banda sonora original compuesta por Daniel Lopatin —más conocido como Oneohtrix Point Never— llegará por fin en una edición especial en vinilo, disponible ya en preventa. La película dirigida por Josh Safdie, con un Timothée Chalamet en estado de gracia interpretando al obsesivo jugador de ping‑pong Marty Mauser, se ha convertido en uno de los títulos más comentados del último año, tanto por su energía visual como por su inconfundible identidad musical.

La banda sonora, publicada digitalmente el año pasado, se presenta ahora en un doble LP con vinilos negro y transparente, acompañado de un diseño creado por Special Forces junto al propio Lopatin, un póster a doble cara y una clásica banda obi japonesa. El compositor explica que la música nace de “una obsesión por el ritmo, la flotabilidad y el movimiento”, construida a partir de cientos de sonidos de campanas y mazos para reflejar la naturaleza veloz y cambiante del protagonista. Su intención, dice, era situar la partitura “entre la tradición y la invención”, combinando elementos neoclásicos con texturas electrónicas que dialogan con el mundo interior del personaje.

Aunque el vinilo recoge únicamente la banda sonora, la película incluye también canciones externas como I Have the Touch de Peter Gabriel, quien celebró públicamente que su tema formara parte de la película y confesó su afición al tenis de mesa. El éxito de la cinta ha impulsado aún más la figura de Chalamet, que recientemente se llevó el Globo de Oro a Mejor Actor en Comedia o Musical por este papel.

Daniel Lopatin: un arquitecto del sonido contemporáneo

Bajo el alias Oneohtrix Point Never, Daniel Lopatin ha construido una discografía que ha redefinido los límites del ambient, el glitch y la manipulación digital. Desde sus primeros trabajos como Betrayed in the Octagon o Returnal, su música se ha caracterizado por un enfoque profundamente conceptual, donde los sintetizadores analógicos conviven con técnicas de collage sonoro y una sensibilidad casi cinematográfica. Su salto definitivo al reconocimiento masivo llegó con Replica y R Plus Seven, dos discos que lo situaron en el centro de la conversación crítica internacional gracias a su capacidad para convertir fragmentos de cultura digital en paisajes emocionales complejos.

Su relación con el cine no es nueva: Lopatin ya había colaborado con los hermanos Safdie en la aclamada Good Time y, más tarde, en Uncut Gems, dos bandas sonoras que consolidaron su reputación como compositor capaz de elevar la tensión narrativa con un estilo inconfundible. En Marty Supreme, su trabajo vuelve a demostrar esa mezcla de precisión técnica y sensibilidad emocional, construyendo un universo sonoro que acompaña cada movimiento del protagonista. Esta edición en vinilo no solo celebra el impacto de la película, sino también la madurez de un artista que ha sabido expandir su lenguaje musical hacia territorios cada vez más ambiciosos. Con una carrera que combina discos esenciales, colaboraciones de alto perfil y una creciente presencia en el cine, Lopatin se ha convertido en una figura clave para entender la música electrónica contemporánea y su diálogo con otras disciplinas creativas.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.