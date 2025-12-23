El vértigo en la cima: el parón indefinido de Ca7riel y Paco Amoroso y la “trampa de la velocidad”

El 20 de diciembre de 2025 quedará registrado en los anales de la música urbana como el día en que el éxito se dió de frente con la salud mental. En una decisión con apenas precedentes, el dúo argentino compuesto por Catriel Guerreiro (Ca7riel) y Ulises Guerriero (Paco Amoroso) anunció la suspensión total de sus actividades, incluyendo el lanzamiento de su segundo LP colaborativo, Top of the Hills, y la gira mundial con la que iban a promocionarlo. La noticia es especialmente impactante porque llegó un día después del estreno programado (y no producido) del álbum, tras un año en el que la dupla había alcanzado hitos estadísticos y artísticos imposibles de ignorar: cinco premios Latin Grammy, una sesión en Tiny Desk con más de 46 millones de vistas y la consolidación de su estilo autodenominado «música degenerada» en escenarios globales.

De la Escuela Esnaola a los escenarios del mundo

Para entender la magnitud de este parón, es necesario mirar hacia atrás. La sociedad de Ca7riel y Paco Amoroso no es un producto de laboratorio; es un vínculo de más de 25 años de amistad que comenzó cuando ambos tenían seis años de edad. Su formación técnica en la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola de Buenos Aires —donde Catriel estudió guitarra y Ulises violín— les otorgó una solvencia que les permitió navegar géneros como el trap, el funk y el jazz con una libertad irreverente.

Sin embargo, todo se aceleró a fondo tras el lanzamiento de Baño María en 2024. Lo que siguió fue un ascenso sin frenos hacia la cima: conciertos con entradas agotadas por todo el mundo, apariciones en programas de prime time como The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y una gira extenuante de más de 60 conciertos en cuatro continentes, incluyendo paradas en Coachella, Glastonbury, Fuji Rock y el Lollapalooza. En noviembre de 2025, la industria los coronó con cinco Latin Grammys, empatando en galardones con Bad Bunny. Pero bajo el brillo de los trofeos y los reconocimientos, la estructura humana empezaba a ceder ante la presión de sentirse «generadores de contenido permanentes».

«Top of the Hills»: el álbum nacido de la urgencia

El álbum Top of the Hills fue grabado en su totalidad en apenas dos semanas «electrizantes», un ritmo dictado por la inercia del mercado más que por el sosiego artístico. El propio tracklist del disco, con títulos como BUSINESS CLASS, AL GARETE y especialmente SPEEEeeeeeeeeDING, parecía una premonición del agotamiento.

Un punto de ruptura bastante claro, que visto ahora podría ser una pista de lo que ha acabado ocurriendo, pudo ser el incidente con el FBI en noviembre de 2025. Mientras intentaban grabar contenido viral para su sencillo Chapulín en un vuelo comercial hacia Estados Unidos, el dúo ignoró los protocolos de seguridad, provocando un enfrentamiento que terminó con una detención al aterrizar. Este incidenye fue un síntoma claro de las «decisiones erróneas y apresuradas» que los artistas admitieron haber tomado bajo los efectos de un éxito que, en sus propias palabras, no supieron manejar.

La lección de vulnerabilidad y el impacto en la industria

En su comunicado de Instagram a sus más de 1.1 millones de seguidores, el dúo fue brutalmente honesto: «Nos dejamos llevar por un nivel de exposición, presión y éxito que no supimos manejar… necesitamos descansar y sanar». Al elegir el bienestar personal sobre los compromisos con gigantes como Sony Music, Ca7riel y Paco Amoroso han enviado un mensaje muy claro y potente.

Aunque las consecuencias económicas de su decisión son evidentemente enormes, afectando la preventa de conciertos en ciudades como Londres, Nueva York y gran parte de Latinoamérica, las reaccones entre la crítica y sus compañeros ha sido de apoyo, validando la necesidad de frenar lo que los analistas llaman la «trampa de la velocidad», donde cada éxito exige un retorno aún más rápido y ruidoso.

La «música degenerada» queda en pausa indefinida, supeditada a un regreso que solo ocurrirá cuando ambos se sientan profesional y personalmente preparados. Es un recordatorio de que, incluso para los artistas más exitosos, el silencio es a veces la única forma de preservar la música y su creatividad para no quedarse en un fenómenos meramente efímero.

