El vocalista de Måneskin, Damiano David, anuncia su proyecto en solitario

Damiano David, el carismático vocalista de Måneskin, ha anunciado un nuevo proyecto en solitario titulado Everywhere. El anuncio se realizó a través de un enigmático video en su cuenta de Instagram, donde se le ve vestido con un traje, caminando hacia un coche bajo una lluvia intensa. Al subirse al coche, el conductor le pregunta a dónde quiere ir, a lo que él responde de manera ambigua: «Everywhere». Este teaser ha generado gran expectación entre sus seguidores, quienes esperan más detalles el próximo 27 de septiembre.

Aunque aún no se sabe si Everywhere será un sencillo, un álbum o incluso una nueva banda, todo apunta a que será un proyecto en solitario de David, ya que el video no menciona a los otros miembros de Måneskin. Esta no es la primera vez que un miembro de la banda explora caminos individuales, ya que recientemente la bajista Victoria De Angelis lanzó su primer tema techno GET UP BITCH! (Shake Ya Ass) en colaboración con Anitta.

David ha expresado anteriormente su interés en proyectos en solitario, describiéndolos como una oportunidad tanto saludable como potencialmente destructiva, ya que es consciente de que su éxito se debe a su trayectoria con Måneskin. Por su parte, los fans están ansiosos por ver qué traerá este nuevo capítulo en la carrera del talentoso artista.