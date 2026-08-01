Elastica ha reactivado sus redes sociales este viernes 31 de julio con un mensaje que ha bastado para desatar la euforia entre los nostálgicos del Britpop: una fotografía en blanco y negro de la banda con el pie «¿Nos habéis echado de menos?», seguida de un texto que promete novedades: «Hemos estado ocupadas entre bambalinas, pero hemos vuelto. Estad atentos, hay cosas emocionantes en marcha», cerrado con un emoji de ojos.

¿Reunión, reedición o solo un guiño? Lo que se sabe (y lo que no)

El comunicado no especifica de qué se trata exactamente: no hay mención a un nuevo disco, una gira, un single o cualquier otro proyecto concreto. Conviene además recordar, como apuntan medios como The Quietus, que la última vez que la banda insinuó movimiento tras las bambalinas terminó siendo el anuncio de una remasterización de material antiguo, así que la cautela es razonable hasta que haya confirmación oficial. Aun así, la reacción de los fans en redes ha sido inmediata y entusiasta, alimentada por el momento que atraviesa el propio género: de Oasis a Pulp, pasando por Sleeper, Gene o Supergrass, el Britpop vive un auténtico revival de reuniones y giras de aniversario.

Frischmann pintora, Welch omnipresente: dónde está cada miembro de Elastica

La pregunta lógica es si los cuatro miembros originales estarían dispuestos a subirse de nuevo a un escenario juntos. Justine Frischmann, cantante y rostro visible del grupo, se alejó de la música casi por completo tras la disolución de la banda para dedicarse a la pintura; en una entrevista de 2016 llegó a declarar que nunca sintió que la música fuera realmente «su medio» y que en el estudio siempre tuvo la sensación de que aquello terminaría en un choque. Donna Matthews, que abandonó la formación en 1998, mantiene hoy un canal de YouTube dedicado a la música improvisada, mientras que la bajista Annie Holland apenas ha tenido actividad pública relacionada con la música desde el final de la banda. El más activo de los cuatro ha sido, con diferencia, el batería Justin Welch, que formó parte de la reunión de Lush en la pasada década y toca actualmente en The Jesus and Mary Chain.

El disco más rápido en agotarse de la historia británica (y la banda que nunca pudo repetirlo)

Formada en Londres en 1992 por Frischmann tras su salida de Suede (banda de la que también fue miembro fundador junto a su entonces pareja, Brett Anderson), Elastica se convirtió casi de inmediato en una de las bandas más comentadas del Britpop. Su álbum debut homónimo, publicado en 1995, entró directo al número uno de las listas británicas y se convirtió en el disco debut más rápido en agotar existencias de la historia del Reino Unido hasta ese momento. Fue además nominado al Mercury Music Prize y colocó a la banda entre las pocas del movimiento capaces de calar también en Estados Unidos: el single «Connection» llegó al número 2 de la lista Modern Rock Tracks de Billboard, un hito que muy pocos de sus contemporáneos lograron igualar.

Aquel éxito llegó, eso sí, con una polémica de fondo: tanto Wire como The Stranglers denunciaron a la banda por plagio, señalando que el riff de «Connection» era prácticamente idéntico al de «Three Girl Rhumba» de Wire, que «Line Up» tomaba el estribillo de «I Am The Fly», del mismo grupo, y que «Waking Up» recordaba demasiado a «No More Heroes» de The Stranglers. Ambos litigios se resolvieron con acuerdos extrajudiciales, sin que Wire llegara a recibir créditos de composición, aunque la polémica terminó beneficiando a la propia banda británica al despertar el interés por su música entre los fans de Elastica.

El estatus mediático de Frischmann se vio amplificado además por su relación sentimental con Damon Albarn, líder de Blur, que la convirtió en una de las parejas más fotografiadas de la «Cool Britannia» de mediados de los 90. Tras la salida de Matthews, la banda tardó cinco años en publicar su segundo y último álbum, The Menace (2000), una obra más experimental y bastante infravalorada en su momento, respaldada por una gira de reencuentro en 2000 que se vio marcada por problemas de salud dentro de la banda. El grupo terminó anunciando su separación en septiembre de 2001, tras publicar el single «The Bitch Don’t Work» en formato limitado de siete pulgadas.

Que Elastica reaparezca ahora, en pleno boom de reuniones britpoperas, encaja con un patrón que ya hemos visto de cerca en la reunión de Oasis o en el renacimiento de Pulp: una generación entera de bandas de los 90 volviendo a mirar hacia atrás justo cuando el público (y la industria) están más receptivos que nunca a escucharlas otra vez.

¿Creéis que esta vez sí vamos a tener reunión de Elastica, o pensáis que se quedará en una simple reedición? ¿Qué os gustaría escuchar de ellas: nuevo disco, gira, o basta con que «Connection» vuelva a sonar en directo?

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