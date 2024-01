Elbow anuncia nuevo álbum «AUDIO VERTIGO» y comparte el single «Lover’s Leap»

La banda británica de indie rock Elbow ha revelado los detalles de su décimo álbum de estudio, titulado AUDIO VERTIGO, que saldrá a la venta el 22 de marzo a través de Polydor/Geffen. El grupo también ha estrenado el primer adelanto del disco, la canción Lover’s Leap, que combina un ritmo contagioso con una melodía de viento distorsionada y una letra sobre el amor y el arte.

Según el líder de la banda, Guy Garvey, el álbum se construyó a partir de “grooves descarados y sórdidos creados por nosotros tocando juntos en salas de garaje” y se grabó a lo largo de 2023 en los estudios caseros de la banda, Migration Studios en Gloucestershire, The Dairy en Londres y se mezcló en las instalaciones de la banda en Blueprint Studios, Salford.

Novedades sobre el disco de Elbow

El cantante describió el disco como “muy divertido” y dijo que aborda “algunos temas bastante intensos”. En una entrevista con NME, Garvey contrastó el nuevo álbum con el anterior, Flying Dream 1, que lanzaron en 2021 y que calificó de “suave, nostálgico y basado en la vida, la infancia, los recuerdos y la paternidad”.

Además del nuevo álbum, Elbow también ha anunciado una gira por el Reino Unido para 2024, que incluirá conciertos en Londres, Birmingham, Glasgow, Leeds, Manchester y Nottingham.

Os dejamos con el tracklist completo:

1. ‘Things I’ve Been Telling Myself for Years’

2. ‘Lovers’ Leap’

3. ‘(Where Is It?)’

4. ‘Balu’

5. ‘Very Heaven’

6. ‘Her to the Earth’

7. ‘The Picture’

8. ‘Poker Face’

9. ‘Knife Fight’

10. ‘Embers of Day’

11. ‘Good Blood Mexico City’

12. ‘From the River’