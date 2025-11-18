Electric Callboy girarán por España en 2026 con “TANZNEID”

Electric Callboy regresan a España con un espectáculo renovado y más ambicioso que nunca. Con su próximo trabajo, TANZNEID, la banda alemana da inicio a una nueva etapa en su carrera, llevando su característico sonido entre el metal, la electrónica y el pop a una dimensión aún más intensa y participativa.

La gira pasará por dos únicas ciudades españolas:

22 de enero — Barcelona (Sant Jordi Club)

23 de enero — Madrid (WiZink Center)

Ambos conciertos contarán con un montaje de producción a gran escala, un despliegue visual totalmente nuevo y la energía arrolladora que ha convertido a Electric Callboy en una de las bandas en directo más celebradas del panorama internacional. Les acompañarán Bury Tomorrow y Wargasm como artistas invitados, completando un cartel de alto voltaje.

Con TANZNEID, la banda entra en su siguiente capítulo, convirtiendo cada concierto en una celebración del movimiento, la conexión y la liberación pura, consolidando su estatus como uno de los grupos en directo más emocionantes e imperdibles de la actualidad. Temas nuevos y clásicos se fusionarán en un show que promete ser tanto una experiencia musical como sensorial.

Electric Callboy siguen demostrando que su propuesta —una combinación explosiva de riffs, sintetizadores y humor descarado— no conoce fronteras ni etiquetas. En 2026, España volverá a bailar al ritmo de la locura más divertida del metal moderno.

Si todavía no tienes tu entrada puedes adquirirla en la web del Resurrection Fest.