Si hay una colección que representa buena parte de la filosofía de Elefant Records, esa es New Adventures In Pop, que se caracteriza por “la apuesta por lo desconocido, por lo nuevo, por la gente que tiene algo que decir y que lo hacen desde la mayor de las honestidades y la más insospechada de las personalidades“.

Y es que ahí radica buena parte de la autenticidad en la música: de las voces que buscan su propia lengua sin dejarse llevar por modas o corrientes. La industria está en constante movimiento y evolución, y los nuevos artistas necesitan un espacio para poder desarrollarla. Por eso, conmemorando la referencia número 50 de la colección, Elefant publica No Future. A New Adventures of Pop Compilation.

Una preciosa edición en doble vinilo (color magenta) en el que recogen una primera selección de algunas de las canciones que han pasado por esta serie, con un título que hace referencia a la inhóspita situación que actualmente están pasando los grupos que quieren comenzar y hacerse oír en el panorama musical.

En esta primera entrega, nos regalan 32 temas de bandas y artistas que forman o han formado parte de esta singular colección de Elefant Records. Enumeramos: Papa Topo, Tronco, Aiko el Grupo, Lisasinson, Fred Fredburguer, Guatafán, Cariño, Axolotes Mexicanos, Pushy Parents, Gomet, Putochinomaricón, Nevver, Die Katapult, Chavales, Band À Part, Neleonard, Cristina Quesada, Edine Avec Lisle Mitnik Et Son Orchestre, Carbon Poppies, Los Bonsáis, Teacher Teacher, Kokoshca, Knickers, Belle Ghoul, Wild Balbina, Nature Set, Foxes!, Sagrado Corazón de Jesús, Lia Pamina, Nos Miran, Capitán Sunrise y San Francisco. ¡CASI NADA!

En No Future encontramos una canción de cada uno de ellos y, curiosamente, muchos de estos singles son hoy objeto de coleccionismo, deseo de cazadores de referencias ocultas o grandes descubrimientos, de ediciones especiales e imposibles de encontrar.

Por eso esta recopilación tiene un sentido especial lejano al de otras compilaciones. Es una pequeña parte de la historia de Elefant, una historia de propuestas que buscaban un espacio en el panorama musical. Algunas acaban bien, otras han desaparecido rápidamente. Pero al final son un eco de un espacio de tiempo que nos sirve para reflexionar, para descubrir y, sobre todo, para emocionarse.

¡Escúchalo a continuación!

No Future: A “New Adventures In Pop” Compilation – Unit 1