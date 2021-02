Elena Tonra (Daughter) anuncia nueva versión de su disco en solitario

Este próximo viernes, 19 de febrero, es el día escogido para el lanzamiento del disco Ex:Re with 12 Ensemble, una nueva versión del álbum en solitario de la cantante británica del grupo Daughter, Elena Tonra. En esta versión ha formado equipo con la compositora británica Josephine Stephenson para reinterpretar su álbum en solitario junto al famoso y aclamado grupo orquestal 12 Ensemble.

Ex:Re salió en 2018 bajo el sello discográfico 4AD, y tan solo un año más tarde, en 2019, se grabó esta nueva versión con 12 Ensemble en el King Place de Londres. El álbum lo grabó Fabian Prynn, productor de la primera versión del disco y mezclado por Jonathan Lefèvre-Reich. La artista declaró que el álbum empezó a prepararse justo cuando la pandemia entró en ebullición y comenzó a dejar a la industria musical en alerta roja, por lo que han tenido mucho tiempo para supervisarlo y perfeccionarlo. Para anunciar el nuevo álbum, ha dejado una primera toma de contacto que pondremos a continuación.

Esta nueva versión en la que participan la compositora británica y el grupo orquestal contará con siete pistas, a diferencia de las diez que contiene la versión de 2018.

Además, Elena Tonra es noticia por partida doble, pues ha anunciado que Daughter, tras estar inactivos desde 2017 con su último lanzamiento, Music From Before The Storm, planean sacar lo que será su cuarto álbum para finales de 2021.

Aquí os dejamos el tracklist de Ex:Re with 12 Ensemble:

‘Where The Time Went (with 12 Ensemble)’ ‘Crushing (with 12 Ensemble)’ ‘New York (with 12 Ensemble)’ ‘Romance (with 12 Ensemble)’ ‘The Dazzler (with 12 Ensemble)’ ‘Too Sad (with 12 Ensemble)’ ‘Liar (with 12 Ensemble)’



Y un pequeño adelanto…