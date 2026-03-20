Elijah Wood se convierte en DJ de una rave temática de El Señor de los Anillos en Denver con su proyecto Wooden Wisdom

Elijah Wood vuelve a demostrar que su relación con la música va mucho más allá de las anécdotas cinéfilas. El actor, conocido mundialmente por interpretar a Frodo Bolsón en la trilogía de El Señor de los Anillos, ha anunciado que ofrecerá un DJ set muy especial el 31 de mayo en el Cervantes’ Masterpiece Ballroom de Denver: una fiesta descrita como una “experiencia rave de El Señor de los Anillos a gran escala”. Según la organización, será un evento “de fantasía como ningún otro”, con una selección de vinilos cuidadosamente curada y una ambientación que promete transportar al público a la Tierra Media.

Wood actuará como parte de Wooden Wisdom, el dúo que forma junto a Zach Cowie desde hace 15 años. Ambos son conocidos por sus sesiones eclécticas, centradas en joyas de los 70, 80 y 90, música internacional y rarezas que rehúyen los hits más obvios. El propio Wood explicó en su día que su propuesta se basa en “tocar de todo, desde música de los 70 hasta los 90, mucha música internacional, africana, turca… pero no pinchamos éxitos”.

El evento, ya con todas las entradas agotadas, anima a los asistentes a acudir disfrazados. La descripción oficial lo deja claro: “Los disfraces son bienvenidos, así que desempolva tu capa y afila tus orejas élficas”. La idea es crear una atmósfera inmersiva donde convivan fans de Tolkien y amantes de la música de baile, con Wooden Wisdom como guías sonoros de un viaje que promete ser tan surrealista como divertido.

Aunque muchos lo asocian con el apodo “DJ Frodo”, Wood lleva años desmintiendo ese nombre. En una entrevista con Seth Meyers llegó a afirmar que era “rotundamente falso” y que sería “una locura llamarse DJ Frodo”. Su faceta musical, de hecho, es amplia: fundó el sello Simian Records en 2005, ha aparecido en videoclips de The Cranberries, Beastie Boys o Danko Jones, y ha encabezado eventos como el Fan Expo Denver por el 25º aniversario de El Señor de los Anillos.

La fiesta de Denver llega en un momento en el que el universo Tolkien vuelve a estar en el centro de la conversación. Wood está vinculado a rumores sobre su regreso como Frodo en la futura película The Hunt for Gollum, mientras otros miembros del reparto original, como Orlando Bloom, han expresado su rechazo a que sus personajes sean reinterpretados por nuevos actores. El film, previsto para 2027, contará con Andy Serkis como Gollum y director, y con Peter Jackson como productor ejecutivo.

Con esta rave temática, Elijah Wood demuestra que sigue disfrutando de su legado en la saga, pero también que su pasión por la música es tan auténtica como su amor por la Tierra Media.

Elijah Wood, una carrera que combina cine de culto, sensibilidad musical y un legado imborrable en la cultura pop

Desde su debut como actor infantil en los 80, Elijah Wood ha construido una trayectoria marcada por la versatilidad. Su salto a la fama llegó con El Señor de los Anillos, donde su interpretación de Frodo lo convirtió en un icono global. Tras la trilogía, Wood ha alternado cine independiente, animación, televisión y proyectos experimentales, desde Eternal Sunshine of the Spotless Mind hasta Wilfred o Dirk Gently’s Holistic Detective Agency. Paralelamente, ha desarrollado una sólida presencia en la música: fundó el sello Simian Records, ha colaborado en videoclips de artistas de renombre y lleva más de una década girando como DJ con Wooden Wisdom. Su carrera demuestra una curiosidad constante y una voluntad de explorar territorios creativos más allá de la pantalla, consolidándolo como una figura única dentro de la cultura contemporánea.

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