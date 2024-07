Elles Bailey publica su EP «The Ballad of a Broken Dream»

«Puede que sea nuevo para algunas personas, pero ya llevo bastante tiempo en la música y amo lo que hago. Me encanta poder llevarlo alrededor del mundo»

ELLES BAILEY

Hay discos que entran como un guante porque destilan canciones que se almacenan y generan muchos sentimientos. Son discos que te acompañan mientras conduces por las solitarias carreteras y la mente se zambulle en ese inconsciente lleno de recuerdos y sensaciones diversas. Es lo que me ocurre cuando escucho el recién publicado EP de Elles Bailey, Ballad of a Broken Dream (la balada del sueño roto), un disco de cuatro piezas que contienen una tremenda carga emocional.

El arranque del disco no puede ser más existencial. Su primera canción, Ballad of a Broken Dream, es un tema que analiza las luchas internas y externas que sufre un artista que quiere convertirse en músico. Así lo expresa la propia Bailey: «No se puede negar el vínculo entre los músicos y la salud mental y el esfuerzo que este camino elegido puede suponer para un creativo. La canción sigue la historia de un artista torturado que, aunque innegablemente tiene un talento extraordinario, termina su carrera tocando en bares de poca monta donde nadie conoce su nombre. Esta canción es muy personal para mí, aunque trágicamente es la historia de tantos talentos increíbles que luchan con su salud mental dentro del campo de las artes y la música».

If this is Love es el tema que sigue. Trata de una relación de autoafirmación y salida construida sobre una relación tóxica. En cambio en Leave the Light On (deja la luz encendida) Elles nos cuenta su visión sobre ese amor que une a las personas pero que a la vez les deja libertad para ser ellas mismas: «Entrelazados a través de la piel y los huesos Y siempre me dejas ir Pero dejas la luz encendida».

Enjoy The Ride, por ejemplo, embotella perfectamente el amor por la carretera y la positividad de los cielos azules bajo una letra autobiográfica que Elles ha vivido y respirado en su propia piel: «Al inicio de mi carrera, un amigo me dijo que el camino musical que había elegido no tenía un destino fácil. Se trataba de un viaje muy duro, donde lo más importante reside en el hecho de disfrutar de esa aventura. He basado toda mi carrera bajo este prisma y por tanto Enjoy the Ride es mi tributo autobiográfico al viaje que he realizado. No siempre es factible; de hecho, la mayoría de las veces es increíblemente desafiante, pero justamente por eso es fascinante».

Al margen de lo dicho, Bailey ha anunciado que lanzará un album el próximo mes de agosto a través de Cooking Vinyl Records. Su nombre, Beneath The Neon Glow (Debajo del resplandor de neón), es un trabajo muy personal donde se exploran las profundidades del desamor, la resistencia de la amistad, los momentos fugaces del amor y ese idilio que perdura toda la vida desafiando el paso del tiempo y la vejez.

Elles y su banda llevarán de gira este otoño su nuevo álbum, incluyendo un gran espectáculo en el Islington Assembly Hall de Londres el 2 de noviembre. Mientras tanto, en agosto y septiembre y meses posteriores tienen previstos diversos festivales en el Reino Unido y en Europa. Las entradas ya están a la venta.

Elles Bailey ha ganado numerosos prestigiosos premios, especialmente los otorgados por la por la Asociación de Música Americana. Además, Elles promueve la importante iniciativa revolucionaria llamada Key Change, que alienta y desafía activamente a la industria musical para ser más diversa e inclusiva. También ha recaudado dinero para varias organizaciones benéficas y ha realizado diversas campañas por las mujeres en la música.