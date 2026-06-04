Ellie Goulding ha anunciado I Know Too Much, su sexto disco de estudio. El álbum, sucesor del Higher Than Heaven que llegó al número uno en el Reino Unido en 2023, sale el 4 de septiembre. El primer adelanto, “Black Prada Dress”, llega este viernes 6 de junio, una semana después de que Goulding lo debutara en directo en el Big Weekend de BBC Radio 1 en Sunderland. La artista actuará en Later… With Jools Holland este domingo 7 de junio, donde se espera que presente nuevo material.

“No tengo a nadie a quien dar explicaciones”

I Know Too Much es un disco de diez canciones que Goulding describe como un ejercicio de honestidad sin red. “Hacer este álbum me permitió reunirlo todo de forma honesta, como escribir un diario a través de la música”, ha declarado la artista. “Una colección de canciones que representan un momento concreto de mi vida”.

El contexto importa: Goulding atravesó un divorcio en los últimos años y lo procesó, en parte, a través de “Destiny”, el single de 2025 en el que hablaba abiertamente de aceptación. Ahora va más lejos. En declaraciones recientes a NME, explicó que por primera vez en su carrera no siente que tenga que responder a nadie: “Esta es probablemente la vez que he sido más honesta en mis letras. No tengo a nadie a quien dar explicaciones”. Esa libertad, dice, la ha llevado a un sonido que no es ni demasiado mainstream ni demasiado extraño, y que mezcla distintos tempos y texturas con la misma naturalidad con la que en otro tiempo combinó electrónica, pop y música clásica.

El título del álbum funciona como declaración de principios: “El disco surgió de la idea de que quizá podemos saber demasiado”, ha explicado. “La libertad viene de la facilidad de no saber”. Hay algo deliberadamente paradójico en eso: un disco llamado I Know Too Much que reivindica la ignorancia como estado de gracia.

De “Starry Eyed” al número uno

Ellie Goulding irrumpió en 2010 con Lights, un debut que combinaba folk electrónico y pop etéreo y que la situó de inmediato en una posición singular dentro del mainstream británico. Halcyon (2012) consolidó su alcance internacional, y Delirium (2015) marcó el giro más abiertamente pop de su carrera. Brightest Blue (2020) supuso un intento de recuperar la ambición artística de sus primeros años, con colaboraciones que incluían a Four Tet. Higher Than Heaven (2023) cerró ese ciclo con el número uno en el Reino Unido.

Lo que llega en septiembre es otra cosa. Por primera vez, Goulding habla de sus discos sin mencionar a productores ni colaboraciones estratégicas, sin justificar las decisiones creativas en términos de mercado. I Know Too Much se presenta como el disco que haría alguien que ya no tiene nada que demostrar. Si eso se traduce en el sonido, será el más interesante de su carrera.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.