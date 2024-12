Elton John, Pharrell Williams y Trent Reznor: La batalla por el Oscar 2025

Elton John, Pharrell Williams y Trent Reznor encabezan la lista de nominados a Mejor Canción Original para los Oscar 2025. La Academia anunció las listas el 17 de diciembre de 2024, destacando a varios artistas de renombre.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha revelado las listas de nominados, y la categoría de Mejor Canción Original está repleta de talento. Entre los nominados al Oscar 2025, se encuentran Elton John con Never Too Late de la película Elton John: Never Too Late, Pharrell Williams con Piece By Piece de Piece By Piece, y Trent Reznor junto a Atticus Ross con Compress / Repress de Challengers.

La competencia es feroz, con otros nominados como Selena Gomez con Mi Camino de Emilia Pérez y Robbie Williams con Forbidden Road de Better Man. Estas canciones, escritas específicamente para sus respectivas películas, han capturado la atención tanto de críticos como de fans.

Además de la categoría de Mejor Canción Original, la lista de nominados a Mejor Banda Sonora Original incluye grandes producciones como Wicked, Gladiator 2 y Beetlejuice Beetlejuice. Compositores como Hans Zimmer y Danny Elfman están entre los destacados.

Os dejamos todos los nominados a continuación:

Mejor Canción Original

Aaron Pierre & Tiffany Boone – ‘Tell Me It’s You’ (Mufasa: The Lion King)

Adrian Quesada & Abraham Alexander – ‘Like a Bird’ (Sing Sing)

Auli‘i Cravalho Featuring Rachel House – ‘Beyond’ (Moana 2)

Camille, Zoe Saldaña & Karla Sofía Gascón – ‘El Mal’ (Emilia Pérez)

Elton John & Brandi Carlile – ‘Never Too Late’ (Elton John: Never Too Late)

Kneecap – ‘Sick in the Head’ (Kneecap)

Kristen Wiig – ‘Harper and Will Go West’ (Will & Harper)

Lainey Wilson – ‘Out of Oklahoma’ (Twisters)

Maren Morris – ‘Kiss the Sky’ (The Wild Robot)

Pharrell Williams & Princess Anne High School Fabulous Marching Cavaliers – ‘Piece by Piece’ (Piece by Piece)

Robbie Williams – ‘Forbidden Road’ (Better Man)

Saoirse Ronan & Nicholas Britell – ‘Winter Coat’ (Blitz)

Selena Gomez – ‘Mi Camino’ (Emilia Pérez)

Trent Reznor & Atticus Ross – ‘Compress / Repress’ (Challengers)

Mejor Banda Sonora Original

Aaron Zigman – The Six Triple Eight

Amelia Warner – Young Woman and the Sea

Andrea Datzman – Inside Out 2

Alberto Iglesias – The Room Next Door

Benjamin Wallfisch – Alien: Romulus

Bryce Dessner – Sing Sing

Chanda Dancy – Blink Twice

Clément Ducol & Camille – Emilia Pérez

Cristobal Tapia de Veer – Babygirl

Daniel Blumberg – The Brutalist

Danny Elfman – Beetlejuice Beetlejuice

Hans Zimmer – Blitz

Harry Gregson-Williams – Gladiator II

John Cardon Debney – Horizon: An American Saga Chapter 1

Kris Bowers – The Wild Robot

Robin Carolan – Nosferatu

Tamar-kali – The Fire Inside

Trent Reznor & Atticus Ross – Challengers

Volker Bertelmann – Conclave

John Powell & Stephen Schwartz – Wicked

Los Oscars 2025 prometen ser una noche emocionante con una competencia reñida en la categoría de Mejor Canción Original. Con artistas de renombre y canciones impactantes, la ceremonia será un evento imprescindible.