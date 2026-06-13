Hay declaraciones que parecen una pelea y son, en realidad, una tesis. Así debemos entender la última de Elvis Costello sobre Oasis. En una entrevista con el Liverpool Echo, concedida en plena gira británica con The Imposters, Costello no se ha limitado a decir que Oasis no le gustan: ha explicado por qué, y lo ha hecho situándolos frente a otro grupo de Liverpool, The La’s.

La conversación partía de algo tan simple como la distancia cultural entre Liverpool y Manchester. Costello, liverpooliano de adopción y de espíritu, admite que no entiende a los mancunianos («podrían estar diciéndome algo bonito o insultándome, no sé qué idioma hablan»). Pero de ahí salta a una comparación mucho más afilada: la que mide a Oasis con la pureza de The La’s.

Pureza contra eficacia

«Probablemente esto sea una herejía decírselo a los mancunianos, pero creo que Oasis es una simplificación de The La’s«, le ha dicho Costello al Liverpool Echo. La comparación no es gratuita: The La’s, liderados por Lee Mavers, dejaron un único álbum (el homónimo de 1990) que se convirtió en referencia silenciosa del britpop que vendría después, mientras Oasis tomaron buena parte de esa herencia y la llevaron a estadios.

Costello no esconde dónde está su simpatía, pero tampoco pretende anular el logro de Oasis: «Había una pureza en las canciones de Lee y en toda esa actitud. Oasis es mucho más despiadado, y sin duda efectivo, así que no voy a menospreciarlo. No es lo mío, nunca lo ha sido. A veces pasa eso: alguien tiene una buena idea y otra persona toma esa idea y la convierte en algo que llega a mucha más gente. Si están contentos con ello, genial».

Es una distinción poco habitual en el ruido habitual sobre Oasis: no niega su eficacia ni su impacto, pero traza una línea entre lo que considera una idea original y su versión más masticable para el gran público. Lo interesante es que Costello lo dice sin necesidad de elevar el tono, algo que rara vez ocurre cuando se habla de los Gallagher.

No es la primera vez que Costello no se calla

Quien siga la trayectoria de Costello sabrá que esto no es un exabrupto puntual. Ya en 2009, en una entrevista con The Telegraph, había ido mucho más lejos con Noel Gallagher, al que acusó de estar «engañado sobre muchas cosas, la más obvia de todas, que sea un compositor». También cuestionó entonces que Gallagher se comparase con Paul McCartney, recordando que «ninguno de nosotros somos Irving Berlin ni Burt Bacharach».

Costello tiene, de hecho, un patrón: no calla cuando algo le parece sobrevalorado, venga de quien venga. En la misma ronda de entrevistas reciente ha respondido sin filtros a quienes le acusaron de «woke» por retirar una palabra ofensiva de «Oliver’s Army», y ha defendido a Olivia Rodrigo frente a artistas que, según él, se apropian del trabajo de otros. El hilo común es siempre el mismo: la autoría importa, y la simplificación (de una idea, de una canción, de una herencia) tiene un coste, aunque venda más entradas.

El cronista que nunca dejó de discutir

Desde su debut con «My Aim Is True» (1977), Costello ha sido inseparable de su lengua afilada tanto en las canciones como fuera de ellas. «This Year’s Model» (1978) y «Armed Forces» (1979) lo consolidaron como una de las plumas más mordaces de la new wave británica, mientras que «Imperial Bedroom» (1982) y «King of America» (1986) ampliaron su rango hacia el pop orquestal y el americana sin perder esa vocación de comentarista incómodo. Cuatro décadas después, sigue de gira con The Imposters y sigue dando titulares, porque nunca ha entendido el silencio como parte del oficio.

Esa costumbre de hablar sin filtro es exactamente lo que conecta con la noticia de hoy. Cuando Costello compara a Oasis con The La’s no está reabriendo una rivalidad de barrio: está aplicando el mismo criterio que ha aplicado siempre, a Gallagher en 2009 y a cualquiera que confunda éxito con originalidad. La pregunta que deja flotando (¿qué se pierde cuando una idea pura se convierte en un fenómeno de masas?) es la misma que persigue, en el fondo, toda su carrera.

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