Elvis Costello & The Imposters anuncian nuevo disco para enero y estrenan el primer adelanto

Elvis Costello & The Imposters

El veterano músico y su banda han anunciado un nuevo álbum titulado‎ ‎‎The Boy‎‎ Named If‎‎ que se publicará el próximo 14 de enero a través de ‎‎ ‎‎ ‎‎EMI Records.‎‎ Además, ya podemos escuchar un primer single titulado Magnificent‎‎Hurt‎.‎

‎Producido por el propio Costello y Sebastian Krys, es una colección «que nos lleva desde los últimos días de una infancia desconcertada hasta ese momento mortificante en el que te dicen que dejes de actuar como un niño, lo que para la mayoría de los hombres (y tal vez algunas chicas también) puede ser en cualquier momento en los próximos 50 años».‎

Elvis Costello & The Imposters – Magnificent‎‎Hurt‎

01 Farewell, OK

02 The Boy Named If

03 Penelope Halfpenny

04 The Difference

05 What If I Can’t Give You Anything But Love?

06 Paint the Red Rose Blue

07 Mistook Me for a Friend

08 My Most Beautiful Mistake (guest vocal by Nicole Atkins)

09 Magnificent Hurt

10 The Man You Love to Hate

11 The Death of Magic Thinking

12 Trick Out the Truth

13 Mr. Crescent

Activo en la escena de pubs londinenses desde principios de los 70, Elvis Costello dio su gran salto con la explosión del punk y su hermana menor: la new wave. A partir de ahí, se destacó como un compositor capaz de mezclar nuevos sonidos, energía arrolladora y grandes canciones radiales ancladas en diferentes tradiciones. Desde el power pop de sus comienzos hasta sus coqueteos con el reggae, el country y el soul, Costello ha construido un catálogo amplio y exquisito, con trabajos junto a The Roots y Burt Bacharach, entre otros.

