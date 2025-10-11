Elvis vuelve a los escenarios… en celuloide: Baz Luhrmann rescata al Rey con una película de concierto inédita

Baz Luhrmann no ha terminado con Elvis Presley. Tras el éxito de su biopic de 2022, el director australiano regresa con EPiC: Elvis Presley in Concert, una película que promete ser mucho más que un documental o una simple grabación de concierto. Estrenada en el Festival de Cine de Toronto y con parada en Zúrich, esta producción llegará a los cines en 2026 con distribución global a cargo de Neon y Universal Pictures.

La cinta se construye a partir de 68 cajas de grabación redescubiertas por Luhrmann y su editor Jonathan Redmond durante la investigación para Elvis. El material incluye grabaciones inéditas de la residencia de Presley en Las Vegas durante los años 60 y 70, además de tomas descartadas de los documentales Elvis: That’s the Way It Is (1970) y Elvis on Tour (1972). También se incorporan grabaciones personales del cantante narrando su propia historia, lo que añade una dimensión íntima y reveladora al proyecto.

Según declaraciones del propio Luhrmann, el objetivo de EPiC es cumplir el sueño frustrado de Elvis: realizar una gira mundial. El director ha definido la película como una “experiencia inmersiva” que mezcla lo mejor del archivo visual con una restauración meticulosa del sonido, recuperado desde fuentes poco convencionales. La película incluirá incluso fragmentos del mítico concierto de 1957 en Hawái, donde Presley lucía su icónica chaqueta dorada.

La crítica especializada, como Rolling Stone y Variety, ha destacado el valor histórico y emocional del filme, que no solo muestra al artista en su apogeo escénico, sino que también revela aspectos poco conocidos de su personalidad y visión artística. EPiC se perfila como una obra clave para entender el legado del Rey del Rock desde una perspectiva contemporánea y cinematográfica.

De Tupelo al Olimpo del rock: la carrera de Elvis Presley, contada por sus discos

Elvis Presley nació en Tupelo, Misisipi, en 1935, y revolucionó la música popular desde su primer sencillo That’s All Right en 1954. Su primer álbum, Elvis Presley (1956), marcó el inicio de una carrera meteórica que lo convirtió en el ícono cultural más influyente del siglo XX. Con su mezcla de rockabilly, gospel, blues y country, Presley redefinió el sonido juvenil de los años 50 y 60. Discos como Elvis (1956), Loving You (1957) y Elvis Is Back! (1960) consolidaron su estatus como el Rey del Rock, mientras que su incursión en el cine con títulos como Jailhouse Rock y King Creole amplificaron su alcance global.

Durante los años 70, Presley se reinventó como artista de directo con su residencia en Las Vegas y giras por Estados Unidos. Álbumes como Aloha from Hawaii via Satellite (1973) y Elvis Recorded Live on Stage in Memphis (1974) capturaron su poder escénico y su conexión con el público. Aunque su salud se deterioró en sus últimos años, su legado discográfico se mantuvo firme con más de 700 canciones grabadas y más de mil millones de discos vendidos en todo el mundo. Su muerte en 1977 no apagó su influencia: desde artistas como Bruce Springsteen hasta Lady Gaga, todos han reconocido la huella de Elvis en la música contemporánea.

EPiC llega en un momento en que el mito de Presley sigue vivo, y lo hace con una propuesta que no solo celebra su música, sino que también lo presenta como narrador de su propia historia. Una oportunidad única para redescubrir al artista más grande que ha dado el rock, desde su voz hasta su visión.

