Embrace acaban de publicar «Up In Your Feelings», el tercer adelanto de Avalanche, su noveno álbum de estudio, que llegará el 12 de junio de 2026 a través de Cooking Vinyl. Si «Road to Nowhere» abría el camino con el apoyo inmediato de BBC Radio 2 y BBC 6 Music, y «Stop» recuperaba la euforia característica del quinteto de Halifax, este nuevo single rompe la pauta: es más oscuro, más áspero y, posiblemente, el más honesto de los tres.

La guerra que te haces a ti mismo

Hay canciones que te explican algo que ya sabías pero que nunca habías sabido decir. «Up In Your Feelings» es una de ellas. Construida sobre guitarras que crujen con urgencia y teclados de un melancólico brooding, la canción explora uno de los territorios más incómodos del duelo sentimental: no la tristeza por quien se ha ido, sino la adicción al proceso mismo de echarles de menos. El cantante Danny McNamara lo describe sin eufemismos: «Es definitivamente una de las canciones más oscuras del álbum. Puedo ser bastante obsesivo a veces, especialmente en el periodo posterior a una ruptura.»

La letra lo clava con una imagen que se queda: «Uso tu recuerdo como un arma de guerra para luchar conmigo mismo hasta que ya no puedo más.» McNamara va más lejos en su análisis y señala la trampa de fondo: la atracción que sentía no venía de la otra persona, sino de la imposibilidad de tenerla. En el momento en que esa persona estaba disponible, el encantamiento se rompía. Reconocer eso no lo hace más fácil de parar, y esa contradicción es exactamente de lo que trata la canción. En el contexto de Avalanche, un disco que según la banda «se queda con la incomodidad» y admite el no sé, tengo miedo, esto quizá nunca sea suficiente, «Up In Your Feelings» funciona como el momento más visceral de ese proceso.

Los tres singles trazados hasta ahora dibujan un arco muy deliberado: la grandiosidad contenida de «Road to Nowhere», la catarsis de «Stop» y ahora esta oscuridad pegajosa. No parece casualidad. A un mes del lanzamiento, Avalanche apunta a ser el disco más complejo que Embrace han hecho en mucho tiempo, y eso, viniendo de una banda que en 2022 ya sorprendió con el matiz y la contención de How To Be A Person Like Other People, es decir bastante.

Diez canciones para vivir con la incomodidad

Avalanche llega el 12 de junio de 2026 vía Cooking Vinyl con diez canciones que, según el propio McNamara, parten de una premisa sencilla: la alegría real no vive en los grandes hitos, sino en los pequeños momentos de atención. La tracklist confirma que el disco no rehuye la contradicción:

Stop Road to Nowhere Get Out of My Own Way Coming Home Emily Up In Your Feelings Pure O Deny Funny The Power

Treinta años sin aflojar el paso

Embrace se formaron en Halifax a mediados de los noventa y debutaron en 1998 con The Good Will Out, uno de los álbumes de debut más vendidos por un artista británico de esa era. Le siguieron Drawn from Memory (2000) y If You’ve Never Been (2001), consolidando una reputación de banda de estadio con vocación introspectiva poco habitual en el britpop tardío. Su mayor momento de exposición llegó en 2005 cuando publicaron This New Day con la producción de Brian Eno, alcanzando el número uno en el Reino Unido. Más de dos millones de álbumes vendidos y una fidelidad de su público que pocas bandas de su generación pueden presumir definen una carrera que el tiempo ha tratado bien.

Tras el parón habitual de la pandemia, regresaron en 2022 con How To Be A Person Like Other People, un disco que apostaba por la madurez sin perder musculatura emocional. Avalanche llega ahora como su noveno álbum y como el centro de gravedad de un año en el que la banda celebra su 30 aniversario con gira de salas, apariciones en festivales, una gira de monólogo teatral contando la historia del grupo y la publicación de un libro. Con «Up In Your Feelings», queda claro que los treinta años no les han quitado las ganas de escribir sobre las cosas que duelen.

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