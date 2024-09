Emily Armstrong, nueva cantante de Linkin Park, aborda polémica por su apoyo pasado a Danny Masterson

Emily Armstrong, la nueva vocalista de Linkin Park, ha emitido una declaración sobre su apoyo pasado al condenado violador Danny Masterson. Hace unos días, y durante un evento en directo, Linkin Park anunció su regreso con Armstrong y el nuevo baterista Colin Brittain, presentando la nueva canción The Emptiness Machine y anunciando el álbum From Zero junto con una gira mundial.

La recepción inicial fue positiva, pero pronto se vio empañada por las críticas en redes sociales debido a los vínculos de Armstrong con la Cienciología y Masterson. Cedric Bixler-Zavalade The Mars Volta recordó en una publicación de 2023 que Armstrong asistió a una audiencia preliminar del juicio de Masterson y criticó su asociación con la Cienciología.

Armstrong respondió en una historia de Instagram, explicando que asistió a la audiencia como observadora y que, al conocer los detalles del caso, cortó toda relación con Masterson. Afirmó no condonar el abuso ni la violencia contra las mujeres y expresó su empatía hacia las víctimas.

Masterson, conocido por su papel en That ’70s Show, fue condenado por dos de tres cargos de violación en mayo de 2023 y sentenciado a 30 años de prisión. La esposa de Bixler-Zavala, Chrissie Carnell Bixler, también acusó a Masterson de violación, aunque el jurado no llegó a un veredicto unánime en su caso.