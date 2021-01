Eminem regresa por todo lo alto con el vídeo de “Higher”

Después de Music To Be Murdered By (2020), Eminem publica un nuevo videoclip tomando como base el tema Higher que forma parte de la cara B de ese álbum. El clip, filmado en parte en blanco y negro a fin de extremar la dureza del mensaje, simboliza la lucha individual contra los propios miedos y el entorno, de la cual fue víctima hace unos años tras sufrir una sobredosis de estupefacientes.

La seductiva maquinaria que alimenta a los que tratan de abrirse camino en un mundo pleno de riesgos y tentaciones, es el tema central de este videoclip que fue estrenado el pasado 23 de enero 2021 en Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. El video fue presentado durante un pre-show de ESPN donde se recogía algunos de los combates más significativos entre diversos combatientes, entre ellos Conor McGregor y Dustin Poirier. Curiosamente, a mitad del clip, se produce un giro inesperado cuando de repente todo se corta y aparece el noticiario deportivo SC SPORTCENTER. Michael Eaves de ESPN y el jefe de la UFC, Dana White, hacen un simulacro de entrevista a Eminem antes de saltar al ring.

El propio David Nieman, vicepresidente de deportes y juegos de Interscope Geffen A&M. comentó acerca del tema: “Siempre hemos estado interesados ​​en fomentar la sinergia entre la música y los deportes y junto con ESPN hemos ampliado la visión artística de Eminem de una manera tan única para este evento de UFC“.

Así lo demuestran las imágenes de lucha y las del público enfebrecido, que se alternan con las del propio Eminem encapuchado rapeando sobre la fama, el orgullo, el triunfo, el dinero, la gente, los vacíos personales, todo ese duro y artificioso contexto que envuelve al tipo famoso surgido de los barrios y que trata de abrirse camino hacia la fama, pero paga sus peajes por mantenerla. El mensaje es claro y rotundo. El clip posee un duro toque de crítica psicosocial tal como el propio Eminem rapea en Higher:

“Pensé que me convertiría en un loco delirante

Pero logré llegar a mi situación, llegué a pagar la suciedad

(…)

No estoy seguro si me queda mucho por demostrar

Miro a mi alrededor, veo a los fans

CÓmo me rodean en las gradas

Probablemente podría ahogarme en un mar de manos

(…)

Nacido como un ganador, es tan difícil perder

Esta atmósfera es para unos pocos elegidos

(…)

Ahora, todo lo que sé es cada vez que creo que golpeo mi techo

Voy más alto de lo que nunca he estado…”

Probablemente el video esté inspirado en los problemas que el rapero sufrió cuando tuvo que volver a aprender a rapear debido a la sobredosis de drogas que casi le conducen a la muerte y que por suerte lleva ya doce años limpio. él mismo confiesa ese calvario: “Pasábamos 16 horas en el set y había muy poco tiempo para dormir. Así empezó todo. Cuanto más grande era el espectáculo, más grandes eran las fiestas y las drogas siempre estuvieron presentes, especialmente medicamentos como el Vicodin, Valium y Xanax. Perdí mucha capacidad de memoria. Las pastillas destruyeron las neuronas hasta que llegar a cerrar mis órganos. Estuve sólo a un par de horas de la muerte. Finalmente reaccioné. La fama se paga cara”.