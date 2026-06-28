Hay fechas que lo cambian todo. Para Empress Of, Lorely Rodriguez, el invierno de 2025 trajo una de esas fechas que nadie quiere que llegue: los incendios de Altadena, en California, arrasaron la casa familiar donde había crecido junto a su madre. De aquella pérdida nace Dream House, su quinto álbum de estudio, anunciado este 26 de junio de 2026 junto al single “Wild Storm” y su videoclip.

De las cenizas nace el disco

La artista hondureña-estadounidense ya había empezado a procesar el duelo con “Blasting Through the Speakers” (octubre de 2025, finalmente descartada del tracklist definitivo como lanzamiento independiente) y con el single “Dream House”, publicado en marzo de 2026 y coescrito junto a Stella Mozgawa (batería de Warpaint) con producción de Cecile Believe. Pero el punto de partida real del álbum es más íntimo: «Una tarde hice un pequeño memo de voz tocando el piano y tarareando la frase “quiero construirte un sueño”. Ahí fue cuando todo esto empezó. Como una pequeña chispa. Alguien dijo que un fénix no nace, se recuerda, y haciendo este álbum recordé por qué hago música», explica Rodriguez.

“Wild Storm”: un tema guardado que encontró su momento

El segundo adelanto del disco tiene historia propia. “Wild Storm”, producido junto a Dave Sitek, fue escrito mucho antes de los incendios, pero Rodriguez lo redescubrió mientras intentaba ordenar el caos emocional de los meses posteriores. El resultado es una canción de esperanza contenida, que no grita sino que convence.

El videoclip lo dice todo sin palabras: filmado al atardecer sobre la azotea de su nueva casa, al fondo todavía se distingue el paisaje castigado por las llamas. Vida nueva construida encima de lo que fue. Es una de esas imágenes que se quedan.

Un álbum con colaboradores de lujo

Dream House llegará el 18 de septiembre de 2026 a través de Major Arcana y Giant Music con 14 canciones. Entre las colaboraciones más destacadas están la de Blood Orange (Dev Hynes), con quien Rodriguez ya había coincidido sobre el escenario del Coachella de este año; y la de Cecile Believe, colaboradora habitual de la artista y conocida también por su trabajo vocal en la música de SOPHIE (aparece además como voz invitada en el corte “SYW”). Hay una tercera colaboración especialmente emotiva dado el contexto: la de Reina Dubon, su madre, cuya casa desapareció en las llamas de Altadena.

Empress Of, una trayectoria sin desvíos

Desde su debut Me (2015), Rodriguez ha construido un universo sonoro propio y en constante expansión. I’m Your Empress Of (2020) la situó entre las voces más interesantes del pop electrónico anglosajón; For Your Consideration (2024) la mostró segura y al mando de su propia producción. Las colaboraciones con Rina Sawayama o Amber Mark han demostrado su capacidad para conectar con otros artistas sin perder su propia voz. Dream House apunta a ser su trabajo más íntimo hasta la fecha.

Para presentar el álbum en directo, Empress Of actuará el 30 de septiembre en el Music Hall of Williamsburg de Nueva York, uno de los últimos conciertos que acogerá el local antes de cerrar sus puertas definitivamente.

▶ “Dream House” — Empress Of | 18 de septiembre de 2026 | Major Arcana / Giant Music

¿Conseguirá este giro hacia lo más íntimo superar el listón de For Your Consideration? ¿Te llega la historia detrás del disco o crees que el contexto puede llegar a pesar demasiado sobre la música? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.