En marcha un nuevo disco homenaje a Motörhead

Título del nuevo disco: Löve Me Förever: A Tribute To Motörhead

Artista: Será grabado por los artistas que formarán parte del cartel 2021 del Psycho Festival, que se lleva a cabo este fin de semana en Las Vegas, Estados Unidos.

Fecha de publicación: Verano de 2022

Sello: Psycho Waxx, sello creado por los propios organizadores del festival cuyo enfoque serán álbumes exclusivos tanto grabados en vivo como en estudio.

Más datos: Eyehategod, High on Fire, Exhorder y Mothership son algunos de los artistas ya confirmados. Aún no sabemos el tracklist definitivo pero seguro que no faltarán los temas más importantes en la trayectoria de la banda procedente de Birmingham, en Reino Unido.

Sobre Motörhead

Motörhead fue una de las primeras bandas que unió los agitadores sonidos del punk con renovados riffs del rock’n’roll a mediados de los 70 en Londres. El alma de la banda fue su bajista, vocalista y fundador Lemmy Kilminster, uno de los frontman más carismáticos del rock. Su sonido potente y brutal se conocería más tarde con el nombre de thrash metal. Su segundo disco Overkill, grabado en 1979, abrió el camino exitoso de un disco tras otro como Bomber, Ace of Spades o, a principios de los 80, el famoso disco en vivo No sleep’ tiIl Hammersmith que los consagró.