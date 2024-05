En marcha una exclusiva «listening party» del «Once Upon a Time in Shaolin» de W-Tang Clan en Australia

El álbum perdido de Wu-Tang Clan, Once Upon a Time in Shaolin, que fue adquirido por Martin Shkreli en 2015 y posteriormente revendido en subasta, será reproducido públicamente por primera vez en una serie de «listening parties» el próximo mes. Estos eventos se llevarán a cabo en el Museo de Arte Antiguo y Nuevo (MONA) de Australia, como parte de su exposición Namedropping.

Además de estos eventos, en los que se podrá escuchar un extracto de 30 minutos del álbum, el disco físico, alojado en una caja de plata, estará en exposición. Jarrod Rawlins, director de asuntos curatoriales del museo, destacó la naturaleza mística del objeto, considerándolo más que un simple álbum.

El álbum, ahora propiedad del colectivo de arte digital Pleasr, no puede ser explotado comercialmente hasta 2109, pero sí puede ser reproducido en eventos privados como los del MONA. La exposición tendrá lugar del 15 al 24 de junio.