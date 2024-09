English Teacher gana el Mercury Prize 2024 con su álbum debut «This Could Be Texas»

La banda de Leeds English Teacher ha ganado el Mercury Prize 2024 por su aclamado álbum debut This Could Be Texas. En la ceremonia celebrada el 5 de septiembre en los icónicos estudios Abbey Road de Londres, la banda recibió el premio de manos de Jamz Supernova. La vocalista Lily Fontaine expresó su sorpresa y agradecimiento, destacando la contribución de su madre en el arte del álbum.

El jurado elogió This Could Be Texas por su originalidad y carácter, destacando su mezcla lírica de surrealismo y observación social, así como su innovador enfoque en el formato tradicional de banda de guitarra. En una entrevista con NME en 2023, el guitarrista Lewis Whiting y Fontaine hablaron sobre la evolución de su música y su deseo de no encasillarse en un solo sonido.

De este modo, la banda se une a la lista de ganadores anteriores del Mercury Prize, que incluye a Ezra Collective, Little Simz, Arlo Parks y Michael Kiwanuka, entre otros.