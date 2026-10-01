El titular que nadie esperaba leer este otoño cabe en cuatro palabras: Enter Shikari, pausa indefinida. La banda de St Albans ha comunicado este 1 de octubre que, a partir del 31 de diciembre de 2027, dejará de grabar y de tocar en directo. No hay fecha de regreso, pero tampoco cierran la puerta del todo. Lo llamativo es el momento elegido. Lo anuncian a un mes de arrancar la gira de pabellones más grande de su carrera y apenas medio año después de publicar por sorpresa Lose Your Self, su octavo disco.

No es una separación, y ellos mismos se encargan de subrayarlo. Tampoco es una despedida al uso. El comunicado lo firman los cuatro miembros (Rou Reynolds, Chris Batten, Rory Clewlow y Rob Rolfe). En él describen lo que viene como un letargo con dos desenlaces posibles: «Puede acabar con una erupción de vuelta a la actividad o con la extinción. No tenemos ni idea de cuál». Pocas bandas se atreven a anunciar algo sin saber qué están anunciando. Enter Shikari lo han hecho con una franqueza poco habitual.

Ni separación ni adiós: la pausa indefinida de Enter Shikari

La clave del texto está en una frase concreta: «Aunque no creemos que nos estemos “separando”, no tenemos una agenda que vaya más allá de 2027». Es decir, el grupo no cancela su futuro, simplemente deja de planificarlo. Para una banda que lleva dos décadas trabajando con calendarios cerrados a tres años vista, esa ausencia de plan es justo lo que buscan. De hecho, lo describen como una liberación.

El modelo que ponen sobre la mesa tampoco es casual. Mencionan a Fugazi y la posibilidad de juntarse a ensayar por placer, sin necesidad de que nadie más lo escuche. La referencia está bien elegida. Los de Washington están en pausa indefinida desde 2003, nunca se han separado oficialmente y han rechazado ofertas millonarias para reunirse, aunque sus miembros han reconocido que siguen tocando juntos en privado de vez en cuando.

Más revelador todavía es lo que descartan. En una época en la que la gira de despedida se ha convertido en un formato más del negocio (y, en algunos casos, en un formato repetible), Enter Shikari renuncian a ella con un punto de autoironía. Reconocen que, si se les diera mejor planificar, todo el mensaje serviría para presentar una gran gira mundial de adiós. No la hay. Como mucho, esperan tocar «una última vez» en algunos de sus lugares favoritos, aunque admiten que todavía no saben si será viable.

El precio de no caber en ninguna casilla

El comunicado no esquiva los motivos. La banda explica que ha pasado veinte años en un ecosistema cultural que premia lo fácil de clasificar. Por eso, ser Enter Shikari no siempre ha resultado sencillo, ni en lo profesional ni en lo personal. Lo dicen sin rodeos: esa exigencia constante de estar a la altura ha tenido un impacto evidente en su salud mental.

El contexto inmediato ayuda a entenderlo. Hace unos días, Reynolds explicó en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram por qué la banda apenas había dado señales de vida en 2026. Habló de agotamiento, de trastorno obsesivo-compulsivo y de una sensibilización del sistema nervioso que había dejado su capacidad «a cero». Sin embargo, el grupo aclara que las conversaciones difíciles sobre su futuro empezaron antes. Las presiones de la industria actual y sus responsabilidades y ambiciones fuera de la banda ya empujaban hacia un cambio. Ver a un amigo en apuros solo hizo esas conversaciones más urgentes.

A todo ello se suma el calendario simbólico. En 2027 se cumplen veinte años de Take To The Skies, quince de A Flash Flood Of Colour y diez de The Spark. La propia banda bromea con que uno espera un aniversario y le llegan tres a la vez. Todavía no han concretado cómo los celebrarán, pero sí adelantan que han vuelto a las pistas originales de su debut. Así, el último año antes del letargo funcionará también como un repaso a toda su trayectoria.

Catorce meses por delante (y España, fuera del mapa por ahora)

Antes de apagar las luces queda mucho por hacer. Este mes de octubre tocan dos conciertos de calentamiento en Oxford y Leicester, y en noviembre arranca la gira de pabellones que presentaron como la más ambiciosa de su carrera. Empieza el 3 de noviembre en Hamburgo y pasa por Múnich, Leipzig, Düsseldorf, Berlín, Bruselas y Tilburg. Después cruza a Reino Unido y culmina con dos noches en el Alexandra Palace de Londres (20 y 21 de noviembre, la segunda ya agotada). El cierre llega a principios de diciembre en Belfast y Dublín. La banda asume que, para parte de su público, esa podría ser la última ocasión de verlos.

También hay música nueva en camino, que según el comunicado se podrá escuchar pronto, junto a otro proyecto que acaban de terminar de rodar y del que no dan detalles. Para 2027 ya tienen cerrados varios festivales en Europa continental y Norteamérica, además de conciertos en Florida, Georgia y Tennessee en enero. Esas fechas estadounidenses saldan una deuda pendiente. En mayo, la banda canceló su gira norteamericana de presentación de Lose Your Self por problemas con los visados.

Para el público español, el panorama es menos alentador. La gira de noviembre no incluye ninguna fecha en España, y la banda aún no ha desvelado qué festivales europeos tocará en 2027. Por ahora, esa es la única ventana posible para verlos aquí antes del letargo, y conviene no dar nada por hecho hasta que haya nombres concretos.

Enter Shikari: veinte años esquivando etiquetas

Rou Reynolds, Chris Batten y Rob Rolfe empezaron a tocar juntos en el instituto, en St Albans, con el nombre de Hybryd. En 2003, con la llegada del guitarrista Rory Clewlow, pasaron a llamarse Enter Shikari. Se curtieron en la autogestión, a través de su propio sello, Ambush Reality. Con Take To The Skies (2007) cruzaron el post-hardcore con la electrónica de rave sin pedir permiso a ninguno de los dos bandos. Después llegaron Common Dreads (2009), A Flash Flood Of Colour (2012), The Mindsweep (2015), The Spark (2017) y Nothing Is True & Everything Is Possible (2020).

La recompensa comercial llegó tarde y a lo grande. A Kiss For The Whole World (2023) les dio su primer número uno en Reino Unido, y el 10 de abril de 2026 publicaron por sorpresa Lose Your Self, sin adelantos ni singles. Luego vinieron la cancelación de la gira norteamericana, varios meses de silencio y el vídeo de Reynolds. Finalmente, este jueves llegó el comunicado en el que ponen fecha de caducidad (provisional, eso sí) a su actividad.

▶ “Lose Your Self” — Enter Shikari | 10 de abril de 2026 | So Recordings

¿Letargo o extinción? ¿Crees que Enter Shikari volverán algún día, y qué disco suyo te gustaría escuchar entero antes de que se apaguen las luces?

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