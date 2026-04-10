Enter Shikari reivindican la unión humana con su álbum sorpresa «Lose Your Self»

Sin previo aviso y fieles a ese espíritu inconformista que siempre les ha acompañado, Enter Shikari han decidido sorprendernos con Lose Your Self, un álbum sorpresa que llega como un alegato contra la desconexión, el aislamiento y la creciente sensación de que vivimos más en lo digital que en lo real. Hablamos de un trabajo que, según explica Rou Reynolds en una entrevista original para NME, nace de la necesidad de recordar que seguimos siendo una comunidad, incluso cuando el mundo insiste en lo contrario.

Reynolds reconoce que la banda quería romper con cualquier expectativa: “No hay adelantos, no hay singles, no hay goteo de información. Es simplemente: ‘Aquí está. Absórbelo’”, explica. Y esa decisión no es solo estética, sino conceptual. Lose Your Self funciona como una obra completa, un viaje que critica el hiperindividualismo, la dependencia tecnológica y la falsa narrativa de que estamos irremediablemente divididos. “Este álbum es una crítica al hiperindividualismo. Va contra la idea de que estamos separados entre nosotros y desconectados del mundo natural”, afirma el vocalista.

El disco combina distopía, humor y esperanza, equilibrando la crudeza de sus mensajes con la energía expansiva que siempre ha caracterizado al grupo. Incluso la portada —creada manualmente, pese a que muchos asumirán que es obra de IA— forma parte del discurso: “Queríamos que fuese un proceso humano, colectivo, lleno de imaginación. Eso debería ser la norma, no delegarlo todo en máquinas”, señala Reynolds.

Musicalmente, el tramo final con la trilogía “Spaceship Earth” I, II y III es una declaración de intenciones: del caos al desgarro, y de ahí a un cierre orquestal que simboliza la fuerza de lo colectivo. Una metáfora perfecta para un álbum que insiste en que seguimos teniendo poder si actuamos juntos.

Mientras preparan su mayor gira europea y británica hasta la fecha, Enter Shikari no olvidan sus raíces. Siguen defendiendo los pequeños locales como espacios de comunidad real: “Un venue es indiscriminado. Cualquiera puede entrar, disfrutar de la creatividad humana y pasarlo bien”, recuerda Reynolds. Y esa idea, precisamente, es la que late en cada minuto de Lose Your Self.

Enter Shikari: dos décadas rompiendo fronteras sin perder el pulso social

Desde su formación en St Albans a principios de los 2000, Enter Shikari han construido una de las trayectorias más singulares del rock británico contemporáneo. Su mezcla de post-hardcore, electrónica, política, humor y experimentación les convirtió en una banda imposible de encasillar desde su debut Take to the Skies (2007). A partir de ahí, trabajos como Common Dreads, A Flash Flood of Colour, The Mindsweep o Nothing Is True & Everything Is Possible consolidaron su reputación como agitadores sonoros y sociales. Con A Kiss for the Whole World (2023) alcanzaron el número uno en Reino Unido, y ahora, con Lose Your Self, reivindican de nuevo su capacidad para evolucionar sin perder su esencia: energía, compromiso y una visión del mundo que invita a la acción colectiva.

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