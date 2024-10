Con un iPad, una pandemia y muchas ideas (todas muy buenas) nace caracazador, el proyecto de Pablo. Y de un curso de composición impartido por Zahara en el verano de 2021 se comienza a consolidar su carrera en G.O.Z.Z Records, el sello de la artista.

Dentro de las propuestas de la música emergente, pocos artistas logran destacarse por una escena tan personal y audaz como caracazador. Con un estilo difícil de etiquetar, que fusiona elementos que van de lo más clásico al más puro estilo pop, caracazador ha capturado la atención de quienes buscan algo diferente.

Tres años después de ese encuentro con Zahara y con un soul out en su primer concierto en Madrid, caracazador publica su segundo disco, República (G.O.Z.Z Records, 2024), una radiografía de un amor en todas sus vertientes. Hablamos con él sobre el proceso creativo, sus influencias y su proyección futura dentro de la industria.

Quiero ir al inicio en el que caracazador comienza a hacer música. Seguramente sea mucho antes cuando empiezas a crear, pero en 2020 te descubrimos con Marea y Plata. ¿Qué te mueve a hacer canciones en ese momento?

La verdad es que la realidad es mucho más aburrida de lo que puedes pensar [risas]. Fue casi en esa misma época, en 2020, cuando saco ese disco. Ese primer trabajo que hago era más pequeño, más íntimo, y estaba aprendiendo a hacer música en ese momento. Hay muchos artistas que hablan de que empezaron a componer con 13 o 14 años y eso es algo que me parece admirable. No es mi caso para nada. Yo empecé a hacer música hace 4 años y ahí todavía intentaba saber cómo. Soy nuevo en esto y siento que todavía estoy aprendiendo y haciendo las cosas un poco sin saber.

Bueno, cada uno descubre su vocación cuando aparece. Aunque pensaba que sería una historia de cuando eras más pequeño porque en el videoclip de ‘FALLA’ te vemos con un micrófono en la mano con apenas 6 años…

Por supuesto, la sensibilidad de hacer música y del arte en general me viene de más pequeño, siempre he sido un poco ese niño. Pero el sentimiento de ponerme a pensar que quiero lanzar música es bastante reciente. También hay detrás mucho aprendizaje y lo siento como un punto de vista muy positivo. Con caracazador lo que yo hice fue aprender a producir. Yo compongo produciendo.

Claro, tú grabas tu primer álbum con un iPad. ¿Cómo recuerdas ese momento?

Bueno, lo del iPad en realidad fue una cosa arbitraria. Esto me conecta con la pregunta anterior y es que, hace unos años, en 2017, tuve la oportunidad de trabajar con Xabi San Martín, el de La Oreja de Van Gogh, para una banda sonora de un videojuego. Fue una sesión de un día y después hablamos de producción musical. Él me dijo que hacía demos a través de un iPad y me dijo que era algo muy sencillo para empezar, entonces vi una manera de interesarme y de empezar en esto.

Cuando empezó la pandemia pensé que podría ir probando cosas y ver qué pasaba porque en el fondo tenía la certeza de que podía sonar bien, y así fue. Vi que lo que hacía me parecía algo majo y pensé que debía sacarlo

Poco tiempo después siguen pasándote cosas buenas y en 2021 conoces a Zahara en un curso de composición que impartía en La Casamurada. Es casi una revelación para los dos vuestra presencia en ese curso porque de ahí sales, prácticamente, con el que ha sido tu primer single y eres fichado por el sello de Zahara, G.O.Z.Z Records. ¿Qué recuerdas de ese curso y de ese momento?

Fue así, pero no tan directo. Zahara tuvo un montón de tacto y de cuidado con todo. Al final, tú estás en un taller de composición y eso se desarrollaba como se puede desarrollar también cualquier residencia artística en la que estás viviendo constantemente cosas con el resto de gente que participa en el taller. Estás compartiendo música y es, en un sentido humano, muy muy apegado e intenso. Salir de ahí como diciendo, «te voy a dar un contrato…» eso podría destrozar a alguien. Primero hay que volver un poco a la civilización, al mundo real; calmarte y poner los pies en la tierra.

Lo que surgió allí fue una bonita amistad y una complicidad muy buena en cuanto a la música. A mí su trabajo siempre me había gustado, pero ahora le gustaba el mío y entonces fue como «vamos a ir viéndonos y trabajando juntos a ver qué pasa». En un momento yo le presento la idea de un álbum porque ella quería escuchar todo lo que yo tenía hecho, y me dijo que le gustaba mucho y seguimos para adelante. Pero todo eso pasó mucho tiempo después, no fue tan intenso como puede parecer.

¿Hay muchas canciones de REPÚBLICA que ya tenías creadas y Zahara las escuchó, o han ido surgiendo en estos años de trabajo?

Pues fue un poco mix. Es cierto que algunas canciones del álbum vienen casi justo después de terminar Marea y Plata. Después de subir este disco a las plataformas y de una manera muy tranquila, seguí haciendo música y algunas de esas demos que quedaron ahí aparecen en el disco. Hay otras que se hicieron en el camino y luego se desecharon. La idea de convertirlas en un álbum sí aparece después de conocer a Zahara.

Has tomado un tiempo considerable -dos años-, para sacar las canciones de este trabajo. ¿Eres una persona muy exigente con lo que haces?

Pues depende… Hay algunas canciones que yo mismo dije «pues esto suena muy bien» y otras que sabía que necesitaban ciertos cambios. La realidad es que en todo el proceso del álbum hubo una primera parte de creación, de demos y, después, una especie de paso final que era pasar la mezcla y hacer que sonara bien. La única canción que creo que fue en demo tal cual y así se quedó fue FALLA. El resto ha sido retocado. Hubo un año de creación y composición y otro de producción.

¿Y cómo te sientes con el resultado de tanto trabajo?

Por un lado estoy contento y aliviado de que por fin haya acabado porque estaba con el cerebro un poco frito, y al mismo tiempo con mucho vacío. Ahora, absurdamente, tengo mucho tiempo libre. Y en realidad no, porque tengo que trabajar y hacer más cosas, pero a nivel producción siento que lo echo de menos porque me gusta mucho componer y hacer cosas, pero también sé que necesito descansar un poco.

Imagino que cuando estás de promos y conciertos tienes que parar un poco también para procesar todo…

Sí, pero a mí me parece más como un ejercicio. No hablo de que yo de aquí tenga que sacar un resultado sí o sí. Me tomo esto como que estoy aquí porque este es mi sitio, porque me gusta lo que estoy haciendo y de aquí puede o no salir algo. Me encanta sentir que estoy ejercitando el cerebro cuando escribo o cuando estoy siendo creativo. Ahora no lo estoy haciendo porque tengo que centrarme en otras cosas, pero pronto lo volveré a hacer.

A lo mejor ni lo has pensado pero, ¿has sentido algún tipo de presión por el proyecto y por estar grabando con un sello? Porque al final esta manera de trabajar y de exponerte es diferente a como estabas dándote a conocer antes…

Pues tengo muchas ganas de ver qué resultado tiene todo esto y ver si a la gente le gusta. A cuanta más gente llegue, mejor. Es cierto que estoy en el punto de partida y no siento que haya avanzado tanto como para sentir esa presión. Cualquier cosa que me llegue me resulta súper bienvenida.

Bueno, de momento la primera fecha que publicas dentro del ciclo de Radar Joven consigues un sold out en apenas unos días. Eso ya son buenas noticias.

Totalmente, para mí eso es un éxito. Pero si no lo hubiera hecho también estaría contento. Me parece un ciclo de conciertos chulísimo. Todo lo bueno que está llegando no me parece como «qué bien, era lo que necesitaba», me lo estoy tomando más como algo bueno y que me pone feliz. No sé quién va a ir, pero me emociona mucho.

De casi todos los singles que escuchamos antes del lanzamiento del disco pudimos verte también en la parte más audiovisual. ¿Teníais pensado desde el principio grabar todas las canciones o han ido surgiendo de manera más natural?

Los proyectos artísticos siempre funcionan un poco así, de no saber y no planificar del todo las cosas. Hay una parte en la que sí es esencial la planificación y otra de ver qué se nos ocurre sobre la marcha, porque siempre pueden ocurrir ideas nuevas que pueden encajar mejor de lo que habías planeado al principio. Por supuesto, creo que hay ideas que son muy bonitas y hay que atenderlas cuando aparecen. Para mí todo esto es nuevo y no sabía muy bien cómo actuar en ellos. Yo siempre intento hacer lo mejor posible y que quede bonito. Siempre hay que probar la idea y ver el resultado.

Háblame de la idea principal que teníais en cuanto a la estética de REPÚBLICA.

Las portadas quería que fueran con cámaras de caza porque estéticamente me gustaba y me parecía que conseguía una estética sucia. Yo perseguía esa suciedad de alguna manera porque mi música también suena un poco así, sucia, en el sentido de no estar grabada en un estudio original. Por otro lado, EN los vídeos sí tenía claro que quería salir cantando y moviéndome como yo lo hago. Para lo que viene también hay cosas grabadas y me gustaría, si es posible, seguir haciendo algún tipo de material audiovisual. Me gusta mucho, creo que es un mundo a explotar.

Al final, REPÚBLICA es una radiografía de un amor dentro de la monotonía, de sus idas y venidas, de la cotidianidad… ¿Cuál es la relación de caracazador con la monotonía?

Muy buena, la verdad. Soy una persona que le gusta el día a día y la rutina. De hecho, es una de las cosas más difíciles a la hora de querer llevar un proyecto artístico. Yo casi siempre busco la cotidianeidad en su máximo esplendor. Es cierto que, de cara al disco, lo que más me ha motivado ha sido la idea de crear un mundo que está fundamentado entre dos personas y que tienen un día a día, una rutina. También unos sueños que se cumplen y otros que no, y retratar sus frustraciones. No hay ninguna conclusión realmente, es una muestra y ya está.

Tu música tiene un tinte súper íntimo y personal en todas tus letras, ¿alguna vez te ha dado miedo sentirte demasiado vulnerable en lo que haces al compartirlo con los demás?

Hace poco empecé a pensar en eso. No en cuanto a sentirme exposed sino en cuanto a lo que digo. Yo lo que quiero contar es mi verdad, pero no siento que sea una cosa absolutamente reveladora y diferente. Es de lo que quiero hablar y de lo que a mí me pasa. A veces me da miedo mostrar la pena.

¿Por qué?

Pues porque siempre de pequeño te enseñan a no ser vulnerable y a que tienes que ser fuerte. Y siempre que hablo de este tema no puedo no mencionar a Lana del Rey porque la quiero tanto… creo que es la única cantante de la industria musical pop en masa que habla de que está triste, y lo habla de una manera muy explícita. Bueno, y muchas de sus canciones las han criticado por ser amor tóxico. La idea es que esta es mi vivencia y es lo que yo pienso y es lo que tengo que mostrar. Me parece la persona más valiente de la industria y me siento verdaderamente inspirado por eso.

Ya presentaste algunas de las canciones que forman parte del disco como telonero de _juno en el Teatro Barceló. ¿Cuál es la idea que tienes sobre la puesta en escena y el directo que quieres tener para REPÚBLICA?

Es una pregunta muy difícil porque cuando eres productor y te lo produces tú todo, que es mi caso, pues puedo cantar y tocar el piano, pero también quiero mostrar esa habilidad musical que es la producción en directo. Cómo mostrarlo es lo complicado. Ahora estoy re-arreglando mis canciones para que se acomoden a lo que es el evento en sí, que al final no deja de ser una sala pequeñita con un público reducido. Lo que yo quiero es que quede majo. Habrá momentos a piano y voz y momentos con el portátil, con la controladora, lanzando bases…

Has dicho que tu instrumento es el piano, pero que no quieres ser un chico de piano. No quieres que se convierta en tu personalidad como artista, me sorprende un poco que digas eso cuando tu propuesta va mucho más allá que eso.

Ay, muchas gracias. Me haces sentirme muy bien porque es justo lo que yo no quiero. Y me refiero a que ha habido mucha gente que sus directos son como… su voz, el piano y todo lo que se adorna viene de otra parte, ¿entiendes? Yo no quiero eso. A mí me encantaría, en cuanto el evento lo permita, bailar. Me gustaría muchísimo moverme por el escenario y traer músicos que quieran acompañarme porque estoy súper abierto a trabajar con gente. Para mí los directos son un mundo completamente desconocido también, pero más allá de asustarme, tengo muchas ganas de hacerlo y ver qué ocurre. No voy a falsear nada. Todo suena porque lo he hecho con mi portátil y con mis cascos, y lo he hecho así

«Yo escucho cosas diferentes y quiero que en mi disco pasen mil cosas diferentes también»

No me gusta, y casi siempre evito etiquetar a los artista por género, pero sí intento identificar sonidos que me son familiares. En tu proyecto identifico muchas cosas que jamás pensaría que se podían fusionar y que tuvieran la forma que le has dado. ¿Qué es lo que más escuchas y cómo se estructura en tu cabeza toda esa inspiración que recoges para producir de esa forma tan personal?

Etiquetar puede ser limitativo y, al mismo tiempo, puede ayudar a compartir información. La gente hoy necesita conocer cierta información previa porque consumimos música a través de plataformas que categorizan bastante, con playlists de diferentes estilos y géneros. Hay casos tremendamente marcados a diferenciar de otros, pero hay espacios que mezclan e innovan… Sé que etiquetarme a mí puede ser difícil, y no porque yo haga una cosa muy sofisticada, sino porque me gustan muchas cosas y puedo sonar a muchas cosas.

Me encanta la música académica, me gusta John Adams y Ravel; me gustan los pianos de conservatorio; me encanta Ariana Grande, el R&B… me encanta el pop en general y el mundo cantautor también. Mucha música internacional más que nacional porque encuentro más variedad en algunos estilos. De todo eso bebo e intento mezclarlo todo. He querido meter pianos bonitos, melodías bonitas y una producción más trabajada y más electrónica; también minimalista y a la vez barroca.

Me ha parecido que has sampleado a Silvana Estrada en ‘MI ROSTRO’ o… ¿ha sido cosa mía?

Guau, no. Gracias por el halago porque Silvana Estrada es muy chula [risas]. MI ROSTRO salió de un cúmulo de cosas, justo lo que hablábamos antes. Son dos claros de luna, el de Beethoven y de Debussy… y esto es de persona insoportable, ¡lo reconozco! [risas]. La letra es una mezcla de una letra mía con un poema de Federico García Lorca que tenía muchísimas ganas de coger cuando se puso en dominio público.

Esta canción sí era una de las que ya tenía cuando conocí a Zahara y salió a través de una residencia artística que hice en Granada. De aquí saco muchas referencias a Dellafuente, Sega Bodega, Caroline Polachek… y quería recoger todo eso. Hay mil mezclas y ha cogido un rumbo raro, que al final ha salido eso, pero me salía algo mucho más interesante. Con esta canción quería referenciar a la canción de Rosalía, Que dios nos libre del dinero, el pararme en la última palabra y darle mucha importancia al fraseo.

Hay muchas cosas, sin duda, además si escuchamos detenidamente tu música hay canciones a las que das más espacio a la parte instrumental y menos a la parte vocal o letras. Detecté que pasa un poco al revés en canciones como ‘HAMBRE’ o ‘FALLA’, en las que la voz está por encima. ¿Cómo es el proceso de producción en el que tú mismo identificas que hay canciones que te piden más letra que otras?

Pues es que no quiero hacer lo mismo con todas las canciones porque me parece muy aburrido. No me gusta repetir cosas. Es como una playlist de lo que escucho en un día. Yo escucho cosas diferentes y quiero que en mi disco pasen mil cosas diferentes también. Sé que uno de los procesos más complicados ha sido cómo homogeneizar todo hasta lo máximo que se ha podido. Yo produzco de manera diferente dependiendo de la canción y de la intención.

HAMBRE es un ejemplo del estilo más clásico de composición: un piano, letra y melodía al mismo tiempo y simultáneamente haces una estructura y la grabas y produces. Pero la mayoría de las canciones no han salido así, ha sido de una forma mucho más instantánea y constante. Me gusta buscar un sonido que me guste y trabajar en base a eso. Antes de crear una canción le pongo un título y a partir de ahí me pongo a trabajar y a delimitar de lo que quiero hablar. A mí me ayuda bastante.

Qué curioso, casi siempre he escuchado que este proceso suele ser al revés…

Lo sé [risas]. A mí esta forma me ha ayudado mucho a darle forma a lo que hago. En DIOS BENDIGA ESTA CASA pensaba: «¿Cómo sonaría una canción con ese nombre?”, y a partir de ahí pensaba en lo que podía aparecer. Y en base a eso te pones a componer con esos parámetros. De ahí te sale una cosa, y otra, y otra, y ya tienes la canción. Ese es mi planteamiento general, pero también intentaba que cada canción viviera por sí misma de manera independiente. Cuando tienes un álbum con la temática ya definida es más fácil encontrar la forma que quieres que tenga.

¿Y qué esperas de REPÚBLICA?

A nivel profesional, me gustaría que músicos, cantantes y gente de la industria sepa y valore que lo he hecho todo yo solo y que les guste mucho, y que les guste tanto que quieran que yo trabaje con ellos. Eso me gustaría mucho. Y a nivel personal, lo que es el proyecto artístico de caracazador, quiero que la gente lo disfrute y se emocione tanto como yo lo he hecho. No quiero ni que lo compren, quiero que lo escuchen y ya [risas].