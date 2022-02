EP debut: Dee Holt – ‘Nobody Like You’

Uno de los estados que más nos lleva al clímax es cuando nos sentimos deseados. Es ese punto pícaro en nuestros pensamientos, sabiendo que dominamos la situación. La artista Dee Holt plasma a la perfección esa falta de gravedad en nuestro cuerpo durante el proceso de enamoramiento en el clip de su nuevo single, Nobody Like You, y con el que anuncia su EP debut When I Close My Eyes, que lanzará a través del sello Nettwerk.

Sobre la canción

Artista: Dee Holt

Canción: Nobody Like You

¿Qué nos dicen sobre el tema? Es una canción divertida con un trasfondo pícaro, pero…

«… sabiendo que sólo acabarás haciendo daño a la persona, pero queriendo divertirte mientras dure», asegura Dee.

Género: Indie/Pop/Bedroom-pop

Videoclip: Ha sido dirigido por Fredci con animaciones realizadas por Dee Holt.

En el video se ve a Dee, interpretando a una rompecorazones, mientras se deleita con los mensajes que le llegan a su teléfono, de un misterioso «chico». Mientras, ella disfruta bebiendo vino y soñando despierta sobre si seguir o no, sabiendo que tiene la sartén por el mango.

Discográfica: Nettwerk

Pertenece a … Con Nobody Like You anuncia su EP debut, When I Close My Eyes, que lanzará a través del sello Nettwerk el día 22 de abril. Ha sido producido por Benjamin Nadeau.

En este EP no solo aporta su genialidad musical, Dee, también desarrolla su creatividad artística en los elementos visuales del disco. Asegura que «con el arte de la portada y los elementos visuales, me gusta decir que soy totalmente yo. Es más auténtico. Me empuja a aprender cosas nuevas y a esforzarme»

Trabajos anteriores: Ha lanzado varios singles en el mercado, pero con la canción Olivia (Nettwerk Music Group, 2021) y su videoclip alcanzó la lista de reproducción LOREM de Spotify, entre otras. A partir de ahí, su ascenso no ha parado.

Ella comenta que «un mes más tarde, la gente seguía contactando. Tuve muchos comentarios sobre el video de Olivia, les conmueve. Todos y cada uno de los comentarios los tomo a pecho. Me hace saber que esto podría funcionar».

Suena a … Abby Sage, Lizzy McAlpine, Samia, Avery Lynch

Aquí debajo puedes disfrutar de este divertido videoclip, pero también puedes escuchar Nobody Like You de Dee Holt en nuestras listas mensuales.

Sobre Dee Holt

Nació en Montreal hace 18 años y se ha mantenido en secreto hasta hace poco más de un año. Empezó cantando con la guitarra de su padre y en reuniones familiares, pero nunca pensó en hacer una carrera de ello aunque estudió música y arte en el instituto.

Dee dice: «Por supuesto que tu madre te va a decir que sabes cantar, ¿no?».

Pero con un padre músico y una madre pintora, la función no ha hecho nada más que empezar.