Erasure cumplen cuarenta años de carrera con el disco número veinte y con una decisión que cambia cómo se les verá en directo. Andy Bell y Vince Clarke publicarán su nuevo disco, Radio!! Radio!!, el 12 de marzo de 2027 a través de Mute, y ya han estrenado “Wings Of Love” como primer adelanto en BBC Radio 2. Pero el dato más curioso no es el disco, sino la gira: Clarke la dirigirá como director musical, pero no subirá al escenario junto a Bell.

Clarke no llega a este anuncio en barbecho. En los últimos años ha alternado Erasure con su debut en solitario, Songs Of Silence, y con Doublespeak, el proyecto de reinterpretaciones electrónicas que comparte con Neil Arthur y el productor Benge. Lo que faltaba era material nuevo del dúo. Radio!! Radio!! es su primer disco con canciones inéditas desde The Neon (2020), porque Day-Glo (Based on a True Story) (2022) se construyó reelaborando las sesiones de aquel álbum en vez de partir de cero.

El álbum llega marcado por el duelo. Según el comunicado de Mute, las canciones nacen de un periodo de pérdida que el dúo atravesó antes de volver a escribir juntos. Bell cuenta que Clarke le ayudó en momentos muy duros y que quería devolverle el gesto con este disco. Clarke, por su parte, explica que se dejó llevar por el piano (con Erik Satie como referencia) y por la guitarra acústica, buscando que sonaran orgánicos dentro de la paleta sintética habitual del dúo. Es un giro llamativo en un catálogo levantado sobre sintetizadores, aunque el comunicado asegura que estos siguen en su sitio. Con “Wings Of Love” como única muestra disponible, esa promesa está todavía por comprobar.

Clarke dirige desde San Diego y Bell da la cara

La explicación de Clarke es práctica y poco heroica. Se mudó de Nueva York a California y el viaje hasta Londres le pasó factura: «Me mudé de Nueva York a California, y viajé desde aquí hasta Londres. El viaje me pasó factura, me dejó hecho polvo. Nunca terminé de recuperarme». Se lo dijo a Bell, que le nombró director musical de la gira: un papel que le permite dirigirlo todo sin salir de San Diego.

Bell responde que Clarke es mucho más que un director musical y que todo lo que hacen como Erasure lo deciden juntos. Conviene leerlo con matiz: el dúo siempre ha funcionado con un reparto claro (Bell como voz, Clarke como instrumentista), así que la formación cambia menos de lo que sugiere el titular. Lo que cambia es la presencia, porque por primera vez la mitad más callada del dúo será también invisible sobre las tablas. El comunicado no aclara quién ocupará ese puesto en la gira ni cómo se resolverá el montaje de sintetizadores en directo. De esa respuesta depende que los conciertos de abril y mayo suenen a Erasure o a homenaje a Erasure.

“Radio!! Radio!!”, el nuevo disco de Erasure en diez canciones

La lista es corta y sin relleno, con “Wings Of Love” en tercera posición. El disco saldrá en vinilo (con una edición de color sunburst en carpeta gatefold desplegable y otra en picture disc), CD con libreto de doce páginas y formato digital.

“Baby On The Radio Forever”

“Lucky Boy”

“Wings Of Love”

“Listen To The Beauty”

“Where Our Love Hides”

“Star Clouds”

“Where Are All The People?”

“Holy!”

“Jealousy”

“There Ain’t No Place Like Home”

Una gira de pabellones que no pisa España

El recorrido arranca el 25 de abril de 2027 en el Utilita Arena de Cardiff y cruza el Reino Unido e Irlanda con Ladytron como invitados especiales en todas esas fechas: Bournemouth, Liverpool, Birmingham, Mánchester, Dublín (3 de mayo), Nottingham, Hull, Leeds, Glasgow y Brighton. La parte británica termina en The O2 de Londres el 12 de mayo.

Después llega el continente, sin Ladytron: Colonia, Hamburgo, Leipzig, Fráncfort, Hannover y Berlín (del 15 al 24 de mayo), Copenhague (26 de mayo, Royal Arena) y Estocolmo (28 de mayo, Avicii Arena). Las entradas salen a la venta general el 2 de octubre de 2026 a las 10:00, hora local de cada recinto. No hay fecha en España, aunque el comunicado avisa de que se anunciarán más citas.

Erasure: Cuatro décadas de melancolía luminosa

Erasure nacieron en Londres en 1985, cuando Clarke, que ya había cofundado Depeche Mode y formado Yazoo con Alison Moyet (además de pasar por The Assembly), encontró en Bell la voz que necesitaba. Su debut, Wonderland, llegó en 1986 con Mute, el sello con el que siguen cuarenta años después, y los siguientes le dieron canciones de manual como “Sometimes”, “Chains of Love”, “A Little Respect”, “Blue Savannah” o “Always”. El dúo ha ganado un premio BRIT y un Ivor Novello, y sigue siendo, junto a Pet Shop Boys, la referencia obligada del synth-pop británico de los ochenta.

El siglo XXI les ha dado una segunda vida discreta pero sólida. World Be Gone (2017) volvió al top diez británico y The Neon (2020) llegó al cuarto puesto, su mejor posición desde I Say I Say I Say (1994). Con ese historial llegan a Radio!! Radio!!: un disco escrito desde el duelo, una gira de arenas y un Clarke que, por primera vez en cuarenta años, la dirigirá sin pisar el escenario.

▶ “Radio!! Radio!!” — Erasure | 12 de marzo de 2027 | Mute

¿Sigue siendo Erasure un concierto sin Vince Clarke sobre el escenario?

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