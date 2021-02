Escucha a Dave Grohl cantar en modo falsete con esta versión de Bee Gees

Foo Fighters ha compartido una versión del You Should Be Dancing de Bee Gees para BBC Radio 2 en el programa conducido por Jo Wiley. Esta versión no perdió su sello característico que es esa voz con falsete que Barry Gibb empezó a utilizar desde 1975 con el álbum Main Course.

En el programa también tocaron los temas All My Life y Waiting On A War, que fue uno de los adelantos que dio conocer la banda para su álbum Medicine At Midnight, que salió el 5 de febrero del presente año.

En cuanto al tema You Should Be Dancing, salió como sencillo en 1976 para su decimocuarto álbum Children of the World, que ha vendido 2.5 millones de copias.