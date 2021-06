Blood Red Shoes están de vuelta con una nueva canción titulada A Little Love, que según han explicado, está inspirada en la manera de pensar de los asesinos en serie que han conocido a través de numerosos podcast sobre asesinatos y documentales de Netflix centrados en este tipo de crímenes.

El dúo formado por la guitarrista Laura-Mary Carter y el baterista Steven Ansell vuelve a su sonido más guitarrero después de que, el pasado mes de enero, se asociasen con AA Sessions y Projector para el sencillo I Just Wanna Lie In Bed And Drink My Wine, de un cariz más electrónico.

Por el momento, no tenemos noticias de que vayan a publicar un nuevo trabajo (que esperemos que así sea pronto) con el que darían un sucesor a su Get Tragic de 2019.