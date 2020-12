Escucha “Com quan dormim”, el nuevo single de El Petit de Cal Eril

El Petit de Cal Eril estrena su nuevo single, Com quan dormim, que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Además, esta nueva canción se publica en vinilo de 7 pulgadas con una edición limitada y numerada.

Com quan dormim‘ ha sido grabada y producida este mes de septiembre desde el estudio del propio grupo en Guissona (Lleida) y usando un grabador analógico de 8 pistas. Jordi Matas y Joan Pons se han ocupado de la mezcla, que ha sido masterizada por Heba Kadry en Brooklyn (NY, USA).

La edición física de Com quan dormim estará acompañada en la cara B por Close to me, la versión del clásico de The Cure que el grupo estrenó durante el primer confinamiento. Las dos caras de este nuevo single están conectadas por el sueño y los sueños, en una aproximación hacia el inconsciente.

EL PETIT DE CAL ERIL – COM QUAN DORMIM

Después de casi 60 conciertos, El Petit de Cal Eril pondrán fin a su gira Energia Fosca con el anuncio de las últimas fechas. Estas serán las próximas citas para disfrutar de ellos en directo:

EL PETIT DE CAL ERIL @ TERRASSA

Sábado, 5 de diciembre | 20.00 h

Sala Fred Astaire

Entradas ya a la venta: https://bit.ly/3o9EKY2

EL PETIT DE CAL ERIL @ GIRONA

Lunes, 7 de diciembre | 19.00 h

Auditori de Girona

Entradas ya a la venta: https://bit.ly/3osOtJp

EL PETIT DE CAL ERIL @ BARCELONA

FESTIVAL GUITAR BCN

(+ FERRAN PALAU)

Sábado, 12 de diciembre

Dos pases: 12.00h | 19.00 h

Sala Barts

Entradas ya a la venta: https://bit.ly/2Jw2Ptn

EL PETIT DE CAL ERIL @ VALLS

Domingo, 13 de diciembre | 18.00 h

Teatre Principal

Entradas ya a la venta: https://bit.ly/2VufgZ4



EL PETIT DE CAL ERIL @ LLEIDA

Viernes, 18 de diciembre

Cafè del Teatre

Entradas a la venta próximamente

EL PETIT DE CAL ERIL @ MADRID

MADRID BRILLANTE (+ FERRAN PALAU)

Sábado, 20 de febrero | 12.00 h

Teatro Reina Victoria

Entradas ya a la venta: https://bit.ly/2JCO4F3