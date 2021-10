Escucha dos nuevas canciones de Jonny Greenwood para la banda sonora de «The Power of The Dog»

Artista

Jonny Greenwood

¿Por qué es noticia?

El guitarrista de Radiohead sigue siendo uno de los nombres más requeridos en los últimos tiempos en cuanto a bandas sonoras se trata. Ahora, ha compartido dos nuevas canciones, West y 25 Years pertenecientes a su próxima banda sonora para The Power Of The Dog, película dirigida por Jane Campion .

Sobre la película

The Power Of The Dog (El poder del perro) llega a los cines el 17 de noviembre, y un poco más tarde, el 1 de diciembre, pasará a estar disponible en Netflix.

Por su parte, la banda sonora se publicará el 17 de noviembre a través de Lakeshore Records e Invada Records.

Jonny Greenwood – West y 25 Years

Sobre Jonny Greenwood

Lejos de sus aventuras como integrante de Radiohead, el guitarrista y teclista Jonny Greenwood ha destacado como un excelente compositor e intérprete de bandas sonoras. Sus alianzas con directores y directoras del calibre de Paul Thomas Anderson o Lynne Ramsay, expuestas en títulos como Tenemos que hablar de Kevin (2011) o The Master (2012), han descubierto a un artista ambicioso y experimental que se siente especialmente cómodo y libre en ámbitos como la neoclásica, el avant-garde, el minimalismo o la música contemporánea.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

