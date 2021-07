Escucha dos nuevas canciones del álbum de versiones “Metallica Blacklist”

Metallica ha compartido dos canciones más de su álbum de versiones Metallica Blacklist, que se publicará oficialmente el próximo 10 de septiembre. Como ya os hemos contado, la mítica banda estadounidense contará con múltiples colaboraciones para un total de 53 versiones de las canciones incluidas en The Black Album, que celebra su 30º aniversario este mismo año.

En esta ocasión, podemos disfrutar ya del curioso mix que ha hecho SebastiAn bajo el título Don’t Tread On Else Matters y la versión de Volbeat de Don’t Tread On Me.

Si reservas ahora mismo tu copia del disco, recibirás de forma automática ambas canciones, pero de todos modos, os las dejamos para que podáis disfrutarlas a continuación: