Escucha el tema al estilo The Smiths que Benedict Cumberbatch cantó en los Simpsons

Hace tan solo unas semanas, se estrenó un capítulo de Los Simpsons inspirado en la música y la historia de la mítica banda inglesa The Smiths titulado Panic on the Streets of Springfield haciendo referencia al éxito Panic de los británicos.

Sin embargo, y de forma que no sorprendió a nadie, a Morrissey no le gustó mucho la idea y la ejecución del capítulo, que considero que era un clarísimo ataque hacia su persona, y es que hay que reconocer que el protagonista se le parece muchísimo.

Ahora, podemos escuchar la canción que se estrenó en el capítulo, co-escrita por Bret McKenzie de Flight of the Conchords e interpretada por nada menos que Benedict Cumberbatch, que como líder de una banda llamada The Snuffs canta en el capítulo junto a la actriz de doblaje que interpreta a Lisa Simpson una canción titulada Everyone Is Horrid Except Me (And Possibly You) que ya está disponible en plataformas de streaming y, por supuesto, a continuación: