Escucha la canción navideña de U.S. Girls: “Santa Stay Home”

El proyecto musical de la canadiense Meg Remy, U.S. Girls, acaba de lanzar un nuevo tema navideño llamado Santa Stay Home. La canción enumera una serie de motivos por los que Santa Claus no debería viajar estas navidades. Y aunque parezca que la pandemia debería ser suficiente, U.S. Girls hace hincapié en la crisis climática, especialmente sobre la huella de carbono de los árboles de Navidad y en torno al carácter consumista del acto de dar regalos.

U.S. Girls lanzó su séptimo álbum de estudio, Heavy Light, en marzo de este 2020.