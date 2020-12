Hay colaboraciones tan espectaculares y poco esperadas que, simplemente, no las vemos venir. Hoy nos ha pasado con Thom Yorke, Burial y Four Tet, que se han unido para publicar dos canciones a las que han llamado Her Revolution y His Rope.

Solo unos pocos afortunados han podido hacerse una copia de los limitadísimos vinilos que se han puesto a la venta en dos tiendas de discos de Londres y que, por supuesto, ya se han agotado.

Afortunadamente, ya han llegado a YouTube y podemos escucharlas a continuación:

Thom Yorke, Burial y Four Tet – Her Revolution

Thom Yorke, Burial y Four Tet – His Rope