Escucha “No One Sings Like You Anymore”, el disco póstumo de versiones de Chris Cornell

Vicky Cornell y sus hijos, Toni y Christopher, como herederos de The Chris Cornell Estate junto con UMe, publican No One Sings Like You Anymore, una selección de 10 canciones versionadas por Chris Cornell, que seleccionó y ordenó él mismo para homenajear a los artistas y canciones que le inspiraron.

Grabadas por Chris en 2016, el álbum, que es su último disco de estudio completo, incluye Watching The Wheels de John Lennon, Sad Sad City de Ghostland Observatory, Jump Into The Fire de Harry Nilson, You Don’t Know Nothing About Love de Carl Hall, Showdown de Electric Light Orchestra, To Be Treated Rite de Terry Reid, Stay With Me Baby de Lorraine Ellison (originalmente editada para la serie de la HBO Vinyl), Get It While You Can de Janis Joplin y una nueva grabación de Nothing Compares 2 U de Prince. La versión de de Chris del Patience de Gun’s & Roses, que se publicó el día de su cumpleaños este año, también está incluida en el disco.

Chris Cornell y Brendan O’Brien tocaron todos los instrumentos de No One Sings Like You Anymore. O’Brien también produjo y mezcló el disco. A tiempo para esta navidad, el álbum es un regalo especial para los fans de Chris y para sus seguidores más longevos, pero la familia Cornell espera que la poderosa y única voz de estas increíbles interpretaciones pueda inspirar a nuevos fans.



“Este disco es tan especial porque es una obra de arte completa que Chris creó de principio a fin. Su elección de versiones ofrece una mirada personal sobre sus artistas favoritos y las canciones que le emocionaban. Estaba deseando que viera la luz. Este momento es agridulce porque él debería estar aquí presentándolo, pero es tanto con el corazón roto como con alegría que compartimos este álbum tan especial”, comenta Vicky Cornell. “Todos nosotros podríamos usar su voz para ayudar y animar a la gente este año, especialmente durante las fechas navideñas. Estoy tan orgullosa de él y de este disco maravilloso, que para mí, ilustra por qué siempre será querido, honrado, y uno de las mejores voces de nuestro tiempo”, añade.

No One Sings Like You Anymore estará disponible el próximo 19 de marzo como álbum físico. Pero ya puedes escucharlo en tu plataforma de streaming favorita aquí.