Escucha “Nubes Negras”, el nuevo single de Corizonas

Corizonas anunciaron hace unos días el lanzamiento de su nuevo disco Corizonas III, su álbum más ambicioso y necesario hasta la fecha: canciones de rock global y atemporal.

Nubes negras es el título de su seductor primer single de adelanto que ya puedes escuchar en todas las plataformas digitales. Con un riff demoledor de guitarras ácidas que cabalgan la tormenta sónica que sólo una banda como Corizonas es capaz de conjurar, estamos ante un himno de rock internacional que nos conmina a ser conscientes de los problemas que nos rodean y nos impulsa para superarlos: nunca llovió que no escampara. Sube el volumen. Reivindica tu humanidad.

Como curiosidades del single, la banda nos comenta que la chica de la portada es una escritora, violinista y activista Sioux (Zitkala Sa, también conocida como Ave Roja o como Gertrude Simmons). Se trata de una mujer muy importante pues es una persona clave en la formación del primer Concilio americano de indígenas y contribuyó con sus canciones a la primera ópera indígena de la Historia: The Sun Dance Opera.

En medio de la canción, antes del solo de guitarra, se oye a alguien dando un speech. Es Peter Fonda en la película de moteros The Wild Angels (aquí Los Ángeles del Infierno), dirigida por Roger Corman en 1966. Vielba decide meterlo porque a nivel sónico queda increíble, pero también como homenaje a las pelis de moteros de los 60, a Roger Corman y a Peter Fonda y porque sale en una canción de Mudhoney de los 80 (In’n’ Out of Grace), también salió en otra de Primal Scream en 1992 (Loaded) y ahora Corizonas se suma a esta extraña tradición rockera.