Escucha “One Breath”, la nueva canción de Empress Of

Empress Of ha estrenado su nueva canción One Breath, que ha publicado como parte de la campaña Sound It Out, que se centra en la educación sobre temas de la salud mental entre los más jóvenes.

Según la artista, la canción trata sobre “los sentimientos de una niña de 14 años llamada Marianne. Puede servir de referencia para iniciar una conversación con vuestros hijos sobre su bienestar emocional“.

En cuanto a la iniciativa Sound It Out, es una nueva campaña que utiliza el poder y el alma de la música para ayudar a los padres y cuidadores a apoyar mejor el bienestar emocional de alumnos de educación secundaria.

Tras su reciente álbum I’m Your Empress Of, lanzado el pasado año, disfrutemos de este nuevo tema de Lorely Rodriguez, su verdadero nombre.