Escucha otro fragmento de una nueva canción de The War On Drugs

The War On Drugs

¿Por qué es noticia?

The War On Drugs ha estrenado un fragmento de una nueva canción de su próximo álbum a través de Instagram. Según el mensaje de la banda, la canción sin título aparente llegará, al igual que su próximo disco I Don’t Live Here Anymore, el 29 de octubre a través de Atlantic Records.

Sobre el disco

Según Adam Granduciel, este álbum, el primero que lanzan en los últimos 4 años, es «un disco de rock poco común sobre uno de nuestros procesos más comunes pero abrumadores: la resiliencia frente a la desesperación».

The War On Drugs y su nuevo teaser

Sobre The War On Drugs

The War On Drugs es sinónimo de un cantautor, el vocalista y guitarrista Adam Granduciel, y también de un rock intenso y espacios abiertos con melodías con garra y fondo popular. A través de álbumes elogiados por la crítica y el público, como Lost in the Dream (2014), esta banda de Filadelfia se ha asentado como una de las más destacadas de la escena moderna. Sus canciones combinan el intimismo narrativo con un espíritu grandioso y se conectan con la tradición del rock de autor. No los dejes pasar de largo.

Fuente: Apple Music

