Escucha “Polaris”, lo nuevo de Damon Albarn

2021 es el año de la música. Tras 7 años sin publicar disco en solitario, Damon Albarn lanzará su nuevo trabajo en noviembre bajo el sello discográfico Transgressive.

Ya conocimos hace poco el primer adelanto, The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows, la canción que le da nombre al disco. A diferencia de este primer adelanto que es más lento y con una musicalidad más minimalista, el segundo adelanto, Polaris, tiene un ritmo más animado y festivo. Es un viaje musical.

El líder de Blur le dedica esta canción a la estrella a la que le da nombre a la canción, Polaris. Destacan la batería, el piano y al final, la introducción del saxofón. Además, ha lanzado un vídeo cantando la canción en directo junto a un conjunto de artistas que se han encargado de tocar varios instrumentos como el violín, la viola o el violonchelo.

Tal y como prometió al hablar del lanzamiento del disco, este iba a ser un trabajo más íntimo, cuidando cada detalle e inspirado en la belleza de su país, Islandia. Y lo está consiguiendo.

Escucha aquí este segundo adelanto: