Escucha “Spend My Time”, el single de retorno de L.A.

Ya está disponible en todas las plataformas digitales Spend My Time, el primer adelanto del que será el esperado nuevo álbum de L.A. El disco, que se llamará Evergreen Oak, verá la luz en primavera y marca el regreso de la banda mallorquina.

Al igual que el resto de los temas de este trabajo, Spend My Time se grabó fuera de la ciudad, buscando la calma del exilio en la Sierra de Tramuntana. Se trata de la primera canción que escribió Luis Albert expresamente para este disco, poco antes de dejar la ciudad para centrarse en el proceso de grabación.

Esto es lo que dice Luis Albert sobre la canción y su proceso de composición: “No deja de ser chocante para mí el seguir sacando energía para hacer nueva música, pero cuanto mayor me hago más cuenta me doy de que realmente es una maquinaria que no se detiene, puedo pasar épocas de sequía creativa, pero hasta esas épocas aportan algo. Este es mi medio natural de expresión y de él sigo aprendiendo.

Aquí estoy en plena locura pandémica, con la industria del revés, sin los habituales planes de gira sobre la mesa, pero escribiendo sobre el “primer adelanto” de mi nuevo disco “Evergreen Oak” y estoy feliz… Se llama “Spend my Time” y fue la primera canción que escribí expresamente para este disco, poco antes del “exilio” en la montaña.

Y de eso habla la canción, de lo que he hecho estos meses, de cómo he pasado el tiempo, de lo que me gusta pasear por el bosque, de ver las horas pasar mirando el techo de ramas y hojas, y de pensar en lo mucho que quiero a los míos… Esta canción también marcó el punto de partida de mi colaboración creativa con Sergio Llopis, quien me ha acompañado durante este viaje sonoro de paisajes abiertos infinitos, de aire puro, de libertad y naturaleza. Os invito a descubrir una canción que deja un poco a la vista la paleta de colores que podréis ir descubriendo a lo largo y ancho de “Evergreen Oak”

L.A. – SPEND MY TIME