Escucha “The Return”, la nueva canción de Chance The Rapper

Las Navidades siguen acercándose, y hoy tenemos nueva canción de Chance The Rapper. Se trata de The Return, tema que irá incluido en una edición deluxe de su mixtape navideña publicada en 2016 junto a Jeremih bajo el título Merry Christmas Lil Mama: The Gift That Keeps on Giving.

Además de The Return, llegará una segunda canción inédita llamada Who’s To Say, que escucharemos mañana 11 de diciembre con la publicación de esta reedición al completo.

CHANCE THE RAPPER – THE RETURN

BIOGRAFÍA DE CHANCE THE RAPPER

Chancelor Bennet (más conocido como Chance The Rapper) decidió dedicarse a la música cuando aún cursaba la secundaria, a tal punto que durante su último año aprovechó una suspensión de diez días para grabar su primer mixtape, titulado justamente 10 days. El siguiente, Acid Rap, contaría con la participación de Childish Gambino, Ab-Soul y Action Bronson. Con una discografía compuesta solamente por un par de mixtapes, Chance ya había logrado volverse lo suficientemente popular como para ser convocado a tocar en Lollapalooza 2013. En 2016 publicó por sorpresa el mixtape Coloring book, con el cual alcanzó el octavo lugar de la lista Billboard 200. El mismo incluía colaboraciones con Kanye West, Justin Bieber y Future. En definitiva, una voz diferente, única y necesaria en el género. Con influencias del gospel, del jazz, del soul y del funk, sus canciones invitan al optimismo y a la superación.

DISCOGRAFÍA DE CHANCE THE RAPPER

10 days (2012)

Acid rap (2013)

Coloring Book (2015)

The Big Day (2019)

IMPRESCINDIBLES

PRÓXIMOS CONCIERTOS

