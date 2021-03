Escucha una nueva versión inédita de “Junco Partner” en el nuevo recopilatorio de Joe Strummer

Dark Horse Records (el sello propiedad del legendario Beatle George Harrison) celebra el próximo lanzamiento de la colección remasterizada de canciones en solitario de Joe Strummer, el recordado líder de The Clash con el estreno mundial del tema Junco Partner.

La canción inédita sirve de single presentación del álbum y viene acompañado por un vídeo animado creado por Spencer Ramsey. Como curiosidad, la canción se encontró en un baúl con cosas de Strummer, grabada en una cinta de cassette etiquetada a mano como Junco Partner.

Se trata de un tema tradicional de blues americano que Joe Strummer tocaba en su primera banda, The 101ers, allá por 1970. Como grabación de estudio apareció en su disco con The Clash Sandinista!, editado originalmente en 1980. Desde ese momento el tema no se despegó de la vida de Joe Strummer, que también lo interpretaba junto a su última banda Los Mescaleros.

En esta “grabación casera” recientemente encontrada de Junco Partner se aprecia a un Strummer ofreciendo una interpretación intima, con una gran entrega vocal -es muy emocionante escucharlo- y solo con su guitarra rítmica-eléctrica que puedes escuchar aquí en diferentes plataformas digitales o a continuación:

Esta grabación, junto a grandes temas de Joe Strummer y otras grabaciones inéditas y todo su gran legado, aparecerá el 26 de marzo de 2021 dentro del álbum Assembly, con ediciones en formato de doble vinilo negro o rojo con carpeta desplegable, CD y digital.