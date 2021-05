Escucha “Vol. 3”, el nuevo EP de Bronquio

La retama, esa canción de enorme pegada y encanto a raudales, se presentaba en sociedad hace apenas tres semanas. Esta inesperada colaboración entre Nita, la portentosa voz de Fuel Fandango, y el músico y productor Bronquio nos pillaba por sorpresa, y aún así, su acogida no ha podido ser más calurosa. La canción sigue sonando en multitud de ondas, y se ha encaramado en playlists editoriales, algunas tan destacadas como “Jaleo“, donde comparten créditos con Rosalía, Califato 3/4, María José Llergo, Baiuca, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba y RomeroMartín, entre otros renovadores de sonidos clásicos desde una óptica contemporánea.

Con un adelanto así, había ganas de hincarle el diente a este Vol. 3, el nuevo EP de Bronquio en el que, además de regalarnos en solitario un instrumental marca de la casa bautizado como Meri Fly, se rodea de nuevo de una exquisita compañía. En primer lugar, Cris Lizarraga, teclista y cantante de Belako, una de las formaciones más en forma (valga la redundancia) de nuestra escena independiente, aporta su granito de arena en Ezpalak. Una colabo con la que soñaba desde hace tiempo el jerezano y por el que no ha dudado incluso en apostar por una lengua desconocida para él: “Me gusta mucho Belako y me gusta mucho como canta e interpreta Cris. Yo quería que el tema fuera en euskera sí o sí y hablamos con un amigo nuestro, Iskandar Rementeria, para que nos escribiera la letra partiendo de un pobre tarareo mío y he aquí el resultado“.

Para el otro tema de Vol. 3 con invitada de excepción, Bronquio incluso ha traspasado fronteras, presentándonos en Sozinha Comigo a uno de los valores en alza de la electrónica del país vecino: María Amor. “Encontré a María por Instagram bicheando productores y productoras de Portugal“, nos comenta el propio Santi Gonzalo, más conocido como Bronquio, “y le escribí para hacer algo al escuchar su Bandcamp, el cual recomiendo fervientemente“. Ni la distancia física ni la diferencia idiomática pudieron poner trabas a este dream team entre España y Portugal. “Nunca nos hemos visto en persona“, confiesa Bronquio. “Pero somos buenos amigos de internet aunque hablemos en idiomas distintos“.

La guinda del pastel, y como es habitual en los trabajos de Bronquio, la pone un tema 100% instrumental, la mencionada Meri Fly, una canción que su propio autor no duda en describir como “bella y melancólica“.

Cuatro canciones, pues, que nos presentan nuevas facetas de un artista en constante evolución, prolífico hasta decir basta y que parece firmemente encaminado a convertirse en nombre indispensable de la escena electrónica y la música urban de nuestro país. Recordemos que, además de estas colaboraciones excelsas de su recién lanzado “Vol. 3”, Bronquio también ha trabajado hasta el momento con otros artistas como Carlangas, Esteban & Manuel, Kiko Veneno, Vera Fauna o Nataliza Lacunza. Con compañeros así, no nos resultará nada extraño que próximamente este inquieto productor nos sorprenda con nuevos y distinguidos compañeros de baile.