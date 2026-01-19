Esta primavera llega «Tertúlia», el segundo disco de Fillas de Cassandra

Fillas de Cassandra están de vuelta. El dúo vigués ha anunciado el esperado lanzamiento de su segundo LP, Tertúlia, cuyo primer adelanto se podrá escuchar el 30 de enero. Para el disco al completo habrá que esperar a la primavera.

Sara Faro y María SOA lanzan en este nuevo trabajo una invitación a desobedecer. En un contexto marcado por la fragmentación de la comunidad, sentarse a hablar y escuchar se convierte en un gesto político. Así, Tertúlia se construye a partir de conversaciones, llamadas, pensamientos en voz alta, cortes, repeticiones, voces superpuestas y muchas risas. Formas que se encuentran y entremezclan desde la proximidad, dando lugar a espacios de encuentro, confesión y festejo.

Tras su inmenso debut ACRÓPOLE (2023) y el EP hibernarse (2025), Fillas de Cassandra amplían su ya muy rico universo instrumental y ensanchan los límites de la sonoridad percutiva que las caracteriza. La electrónica contemporánea, la experimentación y las armonías se funden en esta Tertúlia con una forma de composición más genuina y afilada.

Además, el disco cuenta con colaboraciones destacadas que se dejan entrever en el vídeo publicado en sus redes sociales para acompañar el anuncio y la producción corre a cargo de Çantamarta. Un nuevo paso en la propuesta arriesgada e incisiva que define el proyecto de Sara y María.

El primer avance del álbum se estrenará el 30 de enero en las principales plataformas digitales. Vendrá acompañado de un videoclip rodado en Vigo —dirigido por Santi Iglesias, Sergio ‘Steel’ y Fillas de Cassandra—. La cuenta atrás ha comenzado y la expectación por descubrir lo nuevo de las viguesas es máxima.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.