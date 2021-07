¿Estamos a punto de recibir un nuevo disco de Kanye West?

Además de jugar ayer por la noche un partido amistoso de preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio contra la selección española, Kevin Durant ha estado ocupado durante su estancia en Las Vegas, y nos ha puesto sobre la pista de un posible nuevo disco de Kanye West.

Parece ser que el jugador de los Brooklyn Nets tuvo la oportunidad, junto a Justin Laboy, de disfrutar en primicia en una escucha privada del que se rumorea será el inminente nuevo trabajo de West.

Según lo que ha contado Laboy en redes sociales, West les puso el disco a los dos, y lo ha definido como un trabajo cuya producción está años luz por delante de cualquier otro disco que se haya hecho últimamente. De hecho, lanza un aviso, “todo aquel que tenga previsto sacar un disco ahora, debería retrasarlo”, ya que entiende que nadie puede competir con lo que West tiene entre manos.

ALBUM OF THE YEAR. DONT @ ME pic.twitter.com/baaL9fHKOv

Igualmente, leyendo sus tweets, todo indica que el público en general podrá disfrutar de este trabajo a lo largo de esta misma semana, y es que poco después aparecieron nuevas fotografías de un grupo grande de personas haciendo cola en la misma ciudad de Las Vegas para otro evento en el que pudieran escuchar en exclusiva y primicia de este esperado e inminente trabajo.

Doors are almost open for @KanyeWest’s album listening party in Vegas tonight!



(📸: @_ovoeric & @dondasplace) pic.twitter.com/bnqjF3aOLM